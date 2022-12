Científicos logran sintetizar cocaína a partir de una planta de tabaco genéticamente modificada

Un grupo de investigadores chinos ha modificado genéticamente una planta de tabaco que tiene la capacidad de sintetizar cocaína de manera efectiva, rápida y económica, según se detalla en un estudio reciente publicado por la revista Journal of the American Chemical Society.

Conocer cómo funcionan los procesos biosintéticos de diferentes plantas podría ser importante para el campo de la bioquímica o a las industrias farmacéuticas, con el fin de comprender mejor cómo producir, por ejemplo, pesticidas o fármacos más eficientes.

Precisamente, los investigadores del Instituto Botánico de Kunming (China) buscaban conocer en mayor profundidad las propiedades medicinales la planta de coca (Erythroxylum), pero primero debían familiarizarse con el complejo proceso biosintético.

