Coalcomán, el poblado michoacano que el CJNG tomó como nuevo centro de operaciones

El estado de Michoacán es una de las regiones mexicanas más afectadas por la guerra que libran los cárteles de la droga, y aunque toda la entidad ha resultado afectada por esta ola de violencia, existe un poblado en donde el crimen organizado controla prácticamente todo.

Se trata del municipio de Coalcomán, una zona en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estableció su nuevo centro de operaciones desde el pasado mes de febrero.

Aunque la organización criminal liderada por “El Mencho” se había establecido en el municipio de Tepalcatepec, los constantes operativos del ejército mexicano obligaron al CJNG a cambiar de sede.

Fue así como, a principios de este año, los habitantes de Coalcomán se despidieron de la poca tranquilidad que quedaba en el lugar, pues junto con los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación llegaron los secuestros, las extorsiones y las ejecuciones.

Así lo revelaron algunos de sus pobladores al ser entrevistados por el diario El Universal, como Alonso Javier Valencia, quien recordó cuando miembros del CJNG llegaron hasta su establecimiento de comida para exigirle su primera cuota, a cambio de respetarle la vida y protegerlo a él y a su familia.

‼️En Coalcomán, Michoacán más de 3 mil personas dejan sus casas, tierras a causa de la violencia y enfrentamientos entre el narco; se refugian en albergues o con parientes. El abandono del @GobiernoMX al pueblo es cruel y miserable. @adiazpi @juliangt2011 https://t.co/GiC7rJcMJV pic.twitter.com/o3d2OjOctr — La Garrapata S-22 (@LagarrapataS22) August 13, 2021

El entrevistado detalló que los sujetos estaban liderados por una mujer, portaban armas largas y venían en camionetas rotuladas con las siglas del cártel, por lo que no tuvo otra opción que acceder a pagar “derecho de piso”.

“No me dejaban ni los calzones. Y para acabarla, después aumentó la cuota, porque ya ellos también me consumían alimentos y no me los pagaban”, reveló el comerciante, quien terminó por huir de Coalcomán junto con su familia.

Por su parte, Francisco Mendoza Reyes, otro habitante de Coalcomán que ha estado involucrado en labores sociales y ayuda a las comunidades, relató que, tras una reunión con pobladores, se dio a conocer que desde hace dos meses aumentaron las extorsiones a todo tipo de comercios, con cuotas que van de los 20,000 a los 100,000 pesos mensuales.

“Aquí pagan cuota desde los que tienen un negocio muy pequeño de fruta, hasta las tiendas grandes, como ferreterías, carnicerías, boutiques, de todo tipo. A todos nos cobran cuota y al que no puede pagar lo amenazan con que le van a mandar camionetas con gente armada para matarlos y llevarse a su familia”, explicó.

Otro entrevistado, que decidió hablar bajo la condición de anonimato, denunció que uno de sus familiares fue secuestrado hace más de un mes, y aunque presentaron la denuncia correspondiente, las autoridades no han hecho nada.

Además, explicó que las víctimas de secuestro, incluyendo estudiantes, ganaderos, jornaleros y comerciantes, han sido torturadas, amarradas y que a otras más ya las han asesinado, porque sus familiares no pueden pagar el rescate.

“Todo mundo lo sabe. Ya le dijimos al Ejército y no hacen nada, que porque su presidente no los deja. Entonces, ¿esperamos que maten a los nuestros?”, sentenció.

