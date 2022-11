En “La Opinión Hoy” te informamos sobre cómo la violencia sigue impactando en EE.UU. y detalles de un incidente en el Mundial de Qatar

Estados Unidos nuevamente supera la cifra de 600 tiroteos al año, según el informe de “Gun Violence Archive”.

Los recientes hechos violentos perpetrados en Colorado y Virginia abultaron la cifra de ataques mortales con armas en la nación norteamericana.

El especialista en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión, Jesús García, detalló que “son preocupantes las cifras que se revela en este informe por parte de ‘Gun Violence Archive’, una organización que hace seguimiento de los tiroteos en Estados Unidos”.

“Hay que resaltar que aunque reporta hechos con armas en toda la nación norteamericana, para el listado de tiroteos considerados masivos, se establece el criterio de que debe haber al menos 4 personas heridas o que murieran. Las cifras son preocupantes porque tuvieron un incremento desde el 2014 hasta la fecha, siendo los años con mayor tiroteo el 2020, 2021 y este en curso“, explicó García.

El periodista también informó que el 2021 fue el año con mayor tiroteos, “se reportaron 690 (…) eso significa que se registraron dos tiroteos al día”.

La organización hace una clasificación de los tiroteos, teniendo 36 tipos este año y el más mortal fue el ocurrido el 24 de mayo en la escuela de Uvalde, Texas, donde 22 niños y adultos murieron.

Team USA consigue clasificación en Qatar

En ‘La Opinión Hoy’, Carlos Millet desde Doha, ofrece todos los detalles del Mundial Qatar 2022, específicamente de la victoria de la selección de Estados Unidos sobre Irán, 1-0, lo que le permitió al equipo norteamericano avanzar a los octavos de final.

Esta selección tenía “ocho años de no poder clasificar a esta fase de la Copa del Mundo, desde Rusia 2018”.

A su vez, Rafael Cores, quien también se encuentra en la nación qatarí, contó sobre un encuentro poco amigable que tuvo con la policía local: “Hemos tenido el primer encontronazo, o no sé si llamarlo primer problema con la policía de Qatar, que se caracteriza por ser muy controladora de la información. A la salida del partido de Estados Unidos contra Irán, un partido que tiene bastante carga política (…) estaba grabando reacciones de los fans, cuando veo muy cerca de mí una pelea”.

Cores detalló que empezó a grabar el incidente entre fanáticos de Estados Unidos e Irán, cuando “vienen dos policías hacia mí, uno moviendo los brazos diciendo que no podía grabar y el otro me agarró la credencial oficial de la FIFA y le tomó una foto, superrápido, ni me di cuenta, le tomó fotos y se volteó, no sé cómo considerar esto, hasta los momentos no me han llamado. Me siento intimidado por la policía qatarí“.

