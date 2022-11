Hugh Jackman estuvo a punto de interpretar el personaje de James Bond, pero lo rechazó

Hugh Jackman es conocido mundialmente por el personaje del mutante Wolverine en la saga de películas de “X-Men”, pero ahora dio a conocer que podría haber interpretado a “James Bond” en la cinta de 2006 “Casino Royale”.

En entrevista con Indiewire Jackman reveló que le propusieron el papel del agente 007 en dicho filme (tras el cual vendrían más películas de la serie), pero finalmente no aceptó: “Pensé: ‘Si estoy haciendo eso y a Wolverine, no tendré tiempo para hacer nada más. Claramente encuentro más interesante interpretar a personas que colorean fuera de las líneas‘. Fueron todas las diversas formas de tipos heroicos en situaciones difíciles. Así que me dije: ‘Uh, no. Esto es un problema'”.

Con el tiempo Hugh diversificó el tipo de personajes que ha interpretado en otro filmes, pero hace poco dio la sorpresa y continuará como Wolverine en la nueva película de la saga de “Deadpool” en la que comparte créditos con Ryan Reynolds. En cuanto al rol de James Bond, finalmente fue para Daniel Craig, quien protagonizó cinco cintas como 007 y a quien Jackman considera un buen amigo.

