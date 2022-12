Agenda de eventos: fin de semana en Los Angeles

Música mexicana

Con éxitos como “Recuerda” y “Mil gracias por existir”, Marca MP se hizo de un espacio privilegiado en el mundo de la música de banda. Llegará con su tour Lo que fuera un sueño a la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles), donde interpretará su vasto repertorio. Viernes 8 pm. Boletos desde $64. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Navidad en el acuario

Este fin de semana comienza Aquarium Holidays en el Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach), en donde un Santa que bucea (Santa Diver) dará regalos a los animales bajo el agua, incluyendo a los leones marinos y a los peces, durante el evento Holiday Treats for the Animals. La celebración continúa con decoración de navidad, nieve artificial en el Great Hall, la aparición de Santa Diver y una casa de jengibre en exhibición. Habrá oportunidades de tomarse fotos con Santa del 3 al 18 de diciembre. Termina el 23 de diciembre. Boletos desde $27. Informes y horarios aquariumofpacific.org.

Foto: Cortesía

Teatro latino

Remembering Boyle Heights: Part 2 es una pieza de teatro interactiva creada y concebida por Josefina López, Corky Dominguez y el Remembering Boyle Heights: Part 2 Ensemble. Esta nueva producción, que se presenta en CASA 0101 Theater (2012 E. First St., Los Angeles) es la segunda mitad de una celebración teatral inspirada por las historias diversas, memorias y experiencias de la historia y eventos monumentales de Boyle Heights que dieron forma a la comunidad desde los años cuarenta hasta el presente. Viernes a domingo hasta el 18 de diciembre. Boletos desde $20. Informes casa0101.org.

Cine familiar

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) ofrecerá una jornada doble para las familias este fin de semana. Por una parte, proyectará Superman, la cinta de 1978 que fue el primer intento en convertir un cómic en una cinta de gran presupuesto. 11 am en el Ted Mann Theater. Boletos $5. Y posteriormente, tendrá lugar el Drop-In Workshops for Families: 3D, un taller para aprender a hacer lentes para ver en 3D e ilustraciones de personajes de películas. 12:30 pm en el Shirley Temple Education Studio. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos desde $15; gratis menores de 17 años. Informes academymuseum.org.

Foto: Archivo

Música de navidad

Este fin de semana da comienzo la serie de conciertos de navidad en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) con el Holiday Sing-Along, que presenta la LA Phil y en la que el órgano gigante de la sala de conciertos, un coro y un combo de jazz interpretarán una selección de temas de la temporada. Sábado 11:30 am y 2:30 pm. Boletos desde $36. Informes laphil.com.

Foto: LA Phil

Más de la LA Phil

Gustavo Dudamel conducirá a la LA Phil en el concierto del The Nutcracker, solo que en esta ocasión tendrá un toque diferente porque el director venezolano liderará tanto la pieza original de Tchaikovsky como la pieza reimaginada con varios colores y drama de Billy Strayhorn y Duke Ellington. Con la particpación del Los Angeles Children’s Chorus. Sábado 8 pm, y domingo 2 pm. Boletos desde $20. Informes laphil.com.

Foto: Archivo

Concierto de navidad

Por 35 años, el Mannheim Steamroller Christmas by Chip Davis ha sido una tradición. Los éxitos navideños de Chip Davis se distinguen porque ha creado un show en el que interpreta temas navideños con un sonido distintivo. El concierto se ofrecerá en el Segerstrom Hall (600 Town Center Dr., Costa Mesa). Domingo 7 pm. Boletos desde $59. Informes scfta.org.

The Nutcracker para niños

Esta es una versión condensada de The Nutcracker, y fue creada especialmente para los niños. Este evento, que se presenta cada año en el Renée and Henry Segerstrom Concert Hall (600 Town Center Dr., Costa Mesa), termina con la visita del mismo Santa Claus. Con Jacob Sustaita en la conducción, el Festival Ballet Theatre y la Pacific Symphony. Sábado 10 am y 11:30 am. Boletos desde $50. Informes scfta.org.