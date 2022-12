Alexa Dellanos presume su figura en leggings grises y un minúsculo top que deja ver parte de sus atributos

Alexa Dellanos ha vuelto a complacer a sus seguidores en Instagram, ahora con una fotografía en la que aparece usando ajustados leggings que resaltaron su minicintura y un minúsculo top que dejó ver parte de sus atributos. Otro detalle en el post – que ya supera los 300,000 likes) es su nuevo look con el cabello en tono anaranjado. El mensaje que escribió junto a la imagen fue: “Una nueva era”.

La bella influencer de moda y estilo de vida también se dejó ver usando un conjunto de top y shorts mientras leía y meditaba en un balcón, con las montañas de fondo y sin olvidar sus audífonos para escuchar música.

Tras un largo viaje por varios países de Europa Alexa Dellanos ha regresado a Miami, pero a través de sus historias de esa red social compartió un video que encantó a sus fans, en el que aparece en un club nocturno, usando un ajustado vestido de vinil y bailando sensualmente. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

