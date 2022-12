¿Cuál es el mejor momento para pesarte?

Sugerencia: Pésate a la misma hora todos los días

Pesarse a diario se relaciona con una mayor pérdida de peso y mejores hábitos de salud.

By Consumer Reports

Al iniciar un plan para adelgazar, la adopción de estrategias sencillas que han demostrado ser eficaces puede ayudarte a conseguir el éxito. Una de esas tácticas es usar una balanza de baño precisa que te ayude a controlar tu peso y a mantenerte centrado en tu objetivo. Para obtener resultados, los estudios sugieren que deberías pesarte a diario, no sólo de vez en cuando o una vez a la semana.

El mejor momento para controlar tu peso

Deberías subirte a la balanza a primera hora de la mañana. Ese es el momento en el que obtendrás tu peso más preciso porque tu cuerpo ha tenido las horas de la noche para digerir y procesar lo que hayas comido y bebido el día anterior.

Y deberías tratar de convertir esa acción en parte de tu rutina. Por un lado, esto hace que no te olvides tan fácilmente de pesarte. Y por otro, es la forma más fácil de ver las tendencias a lo largo del tiempo. El peso fluctúa, por lo que una o dos libras de subida o bajada no son el problema; lo que hay que observar son las dos o más libras extras que se mantienen durante varios días.

“Es necesario que averigües esa cifra de forma constante, lo que te ayudará a controlar tu peso para tomar mejores decisiones sobre tu salud”, dice la médica Holly Wyatt, profesora de ciencias de la nutrición en la Universidad de Alabama en Birmingham.

Las investigaciones de la última década respaldan las palabras de Wyatt. Los estudios han descubierto que pesarse a diario conduce a una mayor pérdida de peso y a una menor recuperación del mismo, en comparación con el hecho de controlarse el peso con menos frecuencia. Estos beneficios pueden deberse a que el número en la balanza es un motivador, que impulsa a las personas a hacer pequeños cambios de comportamiento cada día, como comer menos o hacer más ejercicio.

Un estudio publicado en abril de 2015 en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics siguió a 47 hombres y mujeres obesos, todos ellos con el mismo plan de dieta durante seis meses. En ese periodo de tiempo, los que se pesaban a diario perdieron un promedio de 13 libras más que los que se pesaban con menos frecuencia. También adoptaron más hábitos saludables, como dejar de picar por la noche y hacer ejercicio durante 30 minutos o más, en comparación con aquellos que se pesaban con menos frecuencia.

En otro estudio, publicado en el Journal of Obesity en mayo de 2015, los investigadores hicieron un seguimiento de 162 mujeres y hombres con sobrepeso durante dos años. Descubrieron que los que se pesaban a diario y hacían un seguimiento de sus resultados a lo largo del tiempo tenían más éxito a la hora de perder peso y mantenerlo, especialmente los hombres.

Los participantes que perdieron peso en el primer año del estudio fueron capaces de mantenerlo en el segundo. “Sólo se necesita una balanza de baño y una hoja de papel cuadriculada para poder ver los patrones”, dice el doctor David Levitsky, coautor del estudio y profesor emérito de nutrición y psicología de la Universidad de Cornell. Este método “te obliga a ser consciente de la relación que existe entre tu alimentación y tu peso”.

No todo el mundo se tomará el tiempo necesario para hacer un gráfico de su progreso, sin embargo una revisión de estudios publicada en marzo de 2021 en la revista Obesity encontró que las herramientas digitales, como los sitios web, las aplicaciones móviles y los dispositivos portátiles, ayudaban a reducir algunas de las dificultades de hacer el seguimiento en papel. En general, el uso de estas herramientas para autocontrolar el peso, la dieta y/o la actividad física estuvo asociada con la pérdida de peso entre las personas con sobrepeso u obesidad.

Subirse a la balanza todas las mañanas tiene otro beneficio importante: prevenir el aumento de peso relacionado con la edad. “Unas 100 calorías insignificantes cada día pueden sumar al final de la semana”, dice Levitsky. “Pero si eres consciente de ello, puedes hacer un pequeño cambio cada día, como reducir el tamaño de las porciones o dejar de comer un aperitivo”.

La forma correcta de pesarte

Sigue estos pasos para conseguir un registro de peso diario preciso, que te ayudará a tomar decisiones inteligentes sobre qué comer y cuánto ejercicio hacer. Utiliza la balanza todas las mañanas después de vaciar la vejiga (y antes de comer o beber nada), llevando la menor cantidad de ropa posible. Como pierdes peso de agua durante la noche, también obtendrás una cifra más baja.

1. Coloca la balanza en una superficie dura y uniforme, sin alfombras. Si la balanza se tambalea o está inclinada puede dar lugar a una lectura imprecisa.

2. Quédate quieto, con tu peso distribuido uniformemente en ambos pies. Si usas una balanza de grasa corporal, deberías estar descalzo.

Las mejores balanzas de baño según las pruebas de CR

Cuando estás controlando tu peso, necesitas que la balanza sea siempre precisa. Estas son algunas de las balanzas con mejor puntuación en nuestras pruebas, puestas en orden alfabético.

Escali Extra Wide Platform Body Scale EW180

Fitbit Aria Air

Withings Body

WW WW26

