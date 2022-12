Ximena Duque explora su faceta como modelo en Instagram y le llueven piropos

Ximena Duque se robó las miradas en redes sociales gracias a una de sus más recientes publicaciones, ya que modeló varios atuendos que demostraron por qué es considerada una de las actrices más aclamadas de Latinoamérica.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de melodramas como “La Casa de al lado” y “Corazón Valiente” compartió una serie de imágenes en las que se dejó ver con tres looks diferentes.

¿La razón? Ximena Duque hizo un llamado a su comunidad digital para ayudarla a encontrar el atuendo perfecto para su próxima aparición pública. De hecho, en las postales se dejó ver enfundada en las prendas que hasta el momento, eran sus favoritas.

El primer look consistió en un vestido tipo blazer en color rosa que complementó el tono bronceado de su piel, mientras que el segundo fue un jumpsuit blanco con detalles en pedrería que abrazó su figura de reloj de arena como un guante. En cuanto a la última opción, la histrionisa presentó un abrigo oversized que adornó con un cinturón para acentuar sus atributos.

“Mis amores… Tengo un evento privado súper importante y me gustaría saber su opinión sobre estos looks. Ya definí el peinado y el maquillaje para estos looks después del trabajo. ¿Pero cuál debería usar para esta fiesta?”, escribió Duque para acompañar la publicación.

Y no su sorpresa, no pasó mucho tiempo antes de que sus fans compartieran su opinión sobre el modelito ganador. Ante los ojos de los internautas, Ximena Duque habría de portar la segunda opción: el ajustadísimo palazzo blanco.

“El blanco además que te queda lindo se ve de ejecutiva”, “Te ves hermosa con todos, pero opino que la mejor opción es la #2”, “El blanco te queda muy lindo” y “Aunque todos están espectacular me encanta el blanco para ti”, son algunas de las respuestas que obtuvo.

Cabe recalcar que tras su pequeña dinámica con su comunidad digital, la actriz no reveló cuál de los tres modelitos será el elegido para su evento.

