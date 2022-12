La carta de tarot para la semana del 5 al 11 de diciembre 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Cinco de Bastos

1. Cinco de Bastos: Grandes enseñanzas se avecinan, pero solo y solamente serán enseñanzas si nadie logra sacarte de tu centro. No te involucres en chismes, no hables mal de nadie, es momento de decir las cosas de frente y esto te evitará grandes problemas en el futuro. Te puedes enfrentar a situaciones caóticas al momento de tomar decisiones en lo que se refiere al trabajo, no importando que tengas la razón, necesitas aprender a trabajar en equipo, no discutas, guarda tus enojos, trabajando en conjunto lograrás más que alejándote y queriendo trabajar tu solo, tu sola. Queda como el que une esfuerzos para hacer de todo proyecto sea aún más productivo, si así lo haces, espera grandes y fructíferos cambios. Cuida de tus posesiones, no es momento de vender o comprar, puedes sufrir perdidas muy difíciles de recuperar. Si hay problemas en la familia o con amigos no se resolverán pronto, debes tener paciencia y hacer uso de la razón para que en algún punto todo vuelva a ser armonía. En el amor no intentes arreglar nada esta semana, solo lo podrías empeorar, así que sé paciente y espera a la próxima semana, este tiempo te dará el chace de también mirar tus fallas. En la salud necesitas seguir cuidando de viejas molestias. No caigas en tentaciones y sigue cuidando tu dieta, sigue cuidando de no caer en viejos vicios.

2. Nueve de Oros

2. Nueve de Oros: Días para hacer lo que te dé la gana, disfrutarás de tus éxitos y tus ganancias, sentirás una satisfacción total por lo logrado en semanas pasadas, disfrútalo, tomate un descanso, compra eso que tantas ganas tienes de tener, te lo mereces después de haber sido tan trabajador y dedicado. Pero que todo lo anterior no te detenga, no te confíes y sigue trabajando igual, sigue utilizando la misma estrategia y seguirás creciendo. Comparte tu felicidad con las personas a las que quieres, no las descuides, procúralas y que sientan tu cercanía. Empezarás a ver belleza en todos lados y esto se debe a la gran felicidad y paz interior que sientes esta jornada. En la salud el Nueve de Oros te dice que estas muy vital y fuerte, estos días no tienes nada de qué preocuparte.

3. La Luna

3. La Luna: Especial cuidado en guardar las apariencias, el ser retraído o introvertido no quiere decir guarda las apariencias, puedes dar una perspectiva diferente de lo que verdaderamente eres. Tendrás que ocuparte de problemas cotidianos, nada que no puedas resolver de manera fácil y rápida. Estos días son ideales para pedir respuestas ya sea a personas, a los sueños, a la divinidad, cuando lleguen las respuestas utilízalas, no las dejes pasar, esto hará que la situación emocional o sentimental mejore de forma grandiosa al finalizar esta jornada. Es momento de dejar los miedos atrás y enfrentar tu propia oscuridad, de conocer tu sombra y vivir en armonía con ella.