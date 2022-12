Reconocen a nuevos capellanes y el trabajo en pro de los inmigrantes

El sábado 4 de diciembre me invitaron a una ceremonia de graduación de cinco Capellanes Consejeros, celebrada en un salón de una iglesia de Cienciología del Sur de California. El acto fue presidido por el doctor Guillermo Ahumada, quien funge como el Jefe de Capellanes Profesionales de América del Sur de California.

Uno a uno de los graduados fueron llamados y todos pasaron al escenario donde fueron aplaudidos: Ana Lilia Tutila y Ana María Casas, ambas residentes del condado de Orange; Angélica Ramírez, de Los Ángeles, y Juan Carlos Molina, quien se hizo presente desde Valdivia, Chile, así como Alejandro Eraldez llegó desde Ensenada, Baja California, México.

Acto seguido el evento fue amenizado con música a cargo del charro cantor Ramón Rivera.



Concluida la ceremonia de los nuevos capellanes y la participación musical, para la sorpresa de todas y todos los presentes, el Obispo Jefe de los Capellanes Profesionales de América, Dr. Guillermo Ahumada, anuncio que se le entregaría un reconocimiento al concejal Kevin De León, representante del distrito 14, de Los Ángeles, por su labor a favor de los trabajadores, de los inmigrantes, de las mujeres y de las y los niños del sur de California.



Al momento de pedirle a De León pasar para recibir su reconocimiento, hubo preguntas en el aire de los asistentes del porqué se le entregaría el reconocimiento a Kevin De León y no a otro político, considerando la situación que se vive en el Concejo de LA, pero la respuesta parecía obvia: ‘De León siempre ha sido un amigo de la comunidad’, expresaron algunos.

Se recordó que el concejal fue instrumental para que las personas sin documentos pudieran recibir una licencia de conducir en California y que impulso un proyecto de ley que convirtió al estado en la primera entidad en ser Santuario para personas sin documentos, considerando que el estado es el hogar de unos dos millones de inmigrantes sin estatus regular.



También se mencionó que De León patrocinó un proyecto de ley estatal para que los emprendedores sin documentos pudieran registrar y operar un negocio en el Estado; mientras que como presidente del Senado, el ahora concejal impulsó la ley que permite a los empresarios que no disponen de planes de ahorro o de pensión para sus empleados, tener acceso a uno, así que ahora miles californianos tienen la posibilidad de contribuir a su propio plan de pensión.



Desde que es concejal de Los Ángeles, De León ha dotado de más vivienda a residentes sin hogar que en cualquier otro distrito de la ciudad.

Se subrayó que el trabajo de De León por la comunidad no es nuevo, ya que en 1994 marchó con cientos de miles de californianos para derrotar la racista Proposición 187; en 1996, viajo a la capital de la nación con el pueblo inmigrante para demandar una reforma migratoria justa; y recientemente ha participado en múltiples movilizaciones exigiendo una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía para los más de 11 millones de trabajadores.

Por esto hermanas y hermanos es que el sábado, 4 de diciembre, me uní a los miembros de los Capellanes Profesionales de América para entregarle un merecido reconocimiento al concejal De León.



Luego de entregarle una placa en la que se puede leer ‘Por su dedicación y entrega a la comunidad’, el Obispo Ahumada solicito al Concejal que expresara unas palabras a los presentes.

“En un mundo con tanto sufrimiento, hostilidad y juicio, nuestra comunidad de Capellanes Profesionales de América ofrece orientación y aliento para brindar el consuelo y el perdón que son esenciales para la curación en tiempos de dolor y aflicción. Es por eso que me siento profundamente honrado de ser reconocido por ustedes, los obispos por apoyar a los necesitados”.



Luego de recordar todo lo hecho por el concejal por los migrantes, consideró que es momento de acelerar la rehabilitación en la comunidad de nuestro compañero, amigo y hermano Kevin De León. Una persona de su estatura política no merece terminar juzgado de forma vil para concluir su carrera política y ser exhibido como lo que no es, nunca ha sido y nunca lo será: un vil racista. Esto lo digo con conocimiento de causa ya que conozco a De León desde hace 35 años, cuando era un jovencito de escasos 21 años.



Juan José Gutiérrez es el Director Ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos Para Los Inmigrantes.