Muere Kirstie Alley de Mira Quién Habla a los 71 años. Luchó en secreto contra el cáncer

La famosa actriz de mirada felina y ojos azules que conocimos a través de las pantallas de cine junto a John Travolta en la película “Mira Quién Habla“, Kirstie Alley, ha muerto. Así lo informaron sus hijos True y Lili y demás familiares a través de un comunicado en la cuenta de Instagram de la actriz.

“Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer, recientemente descubierto. Estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con gran fuerza, dejándonos con la certeza de su interminable alegría de vivir y de las aventuras que se avecinaban. Tan icónica como era en la pantalla, era incluso más increíble madre y abuela…”, fue parte del sentido mensaje de los hijos de Kirstie Alley. View this post on Instagram A post shared by Robert Harris ⬅️ (@robert_harris.2)

La familia de la amada compañera de John Travolta en Look Who’s Talking? y también estrella de la serie de televisión Cheers le valieron reconocimiento suficiente para ser una de las preferidas de la comedia norteamericana. Kirstie se destacó en el cine tanto como en la televisión. View this post on Instagram A post shared by Kirstie Alley (@kirstiealley)

El portal web TMZ dice que aún se desconoce contra qué tipo de cáncer estaba luchando la actriz de Hollywood y tampoco desde hace cuánto con exactitud. Durante mucho tiempo luchó contra el sobrepeso pero después se supo que mantuvo un estilo de vida más saludable. Les dejamos uno de sus icónicos momentos para que la recuerden.

