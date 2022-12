The Weeknd participará en el soundtrack de la cinta “Avatar: The way of water”

Hay buenas noticias para los fans del cantante The Weeknd, ya que publicó en su cuenta de Instagram un fragmento -de apenas unos segundos- de la canción con la que colabora en el soundtrack de la esperada cinta “Avatar: The way of water”.

Pero eso no es todo, ya que el productor Jon Landau hizo lo suyo en Twitter, compartiendo una imagen que lo muestra acompañado del músico canadiense -cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye-. El texto con el que complementó la fotografía fue: “Como los Na’vi dicen, “Zola’u nìprrte’ soaiane Avatar”… Bienvenido a la familia Avatar”.

As the Na’vi say, “Zola'u nìprrte' soaiane Avatar”… Welcome to the Avatar family. pic.twitter.com/yc9no1sJki— Jon Landau (@jonlandau) December 4, 2022

Dirigida por James Cameron, la superproducción “Avatar: The way of water” es protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldaña. Se estrenará en Estados Unidos el 16 de diciembre.

