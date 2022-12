Mundial | 3 datos de la selección de Marruecos, la gran revelación de Qatar 2022

Marruecos se ha convertido en la gran revelación de Qatar 2022. La selección del norte de África derrotó a España en la tanda de penaltis (3-0) y avanzó por primera vez a la fase de los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Pase lo que pase con los marroquíes en la siguiente fase, es ya una de las grandes sorpresas del Mundial.

Y es que hasta antes del inicio del campeonato, casi nadie daba oportunidades a los Leones del Atlas de llegar hasta las instancias decisivas.

Pero ha sido una gesta histórica: primero se clasificó como líder del Grupo F, por encima de Croacia (subcampeón del mundo), Bélgica (número 2 del ranking FIFA) y Canadá (el líder de la eliminatoria al Mundial de Concacaf).

Aquí te compartimos tres datos llamativos de la selección marroquí que está haciendo historia.

1. Primer país árabe en cuartos de final

Hasta hoy, octavos de final era el límite para las selecciones de naciones árabes.

Aunque el fútbol genera grandes pasiones en una veintena de países de Medio Oriente y África, solo el mismo Marruecos había podido avanzar de la fase de grupos en una ocasión (México 1986).

Hoy ya aseguraron estar entre los ocho mejores del mundo.

Getty Images Marruecos es parte de las naciones árabes de África.

El nivel de los marroquíes en Qatar 2022 ha sido notable: iniciaron con un empate (0-0) contra Croacia, vencieron 2-0 a Bélgica y se llevaron la victoria 2-1 contra Canadá en la fase de grupos.

Y ahora en ronda de octavos de final mantuvieron el empate 0-0 contra España en 120 minutos y vencieron 3-0 en la tanda de penaltis.

2. La mayoría son nacidos fuera de Marruecos

La migración de marroquíes, principalmente a países de Europa, está reflejada en su selección.

De la plantilla de 26 jugadores, 14 nacieron fuera de suelo marroquí: Bounou, El Kajoui, Hakimi, Mazraoul, Saiss, Amrabat, Ziyech, Zorouy, Chair, Aboukhlal, Amallah, Boufai, El Khannous y Chedira.

Cuatro de ellos nacieron en Países Bajos, cuatro en Bélgica, dos en Francia, dos en España, uno en Italia y uno en Canadá.

3. El español Hakimi contra su España

Achraf Hakimi, el autor del gol que sentenció el duelo contra España en los penaltis, nació en Madrid e incluso pudo haber jugado para La Roja.

“Fui a probar con la selección española, pero vi que no era mi sitio, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar en la selección marroquí”, contó antes del Mundial al diario español Marca.

Getty Images Hakimi debutó con el Real Madrid en 2017 luego de pasar por el proceso de fuerzas básicas del equipo blanco.

El defensa de 24 años de hecho se formó en las fuerzas básicas del Real Madrid, club con el que debutó en primera división en 2017, año en que ganó la Supercopa de España.

Otro jugador clave en la eliminación de España fue el portero marroquí Yassine Bounou.

“Bono”, como es conocido, nació en Canadá pero su equipo actual es el Sevilla de La Liga española.

Además de que solo ha recibido un gol en todo el Mundial, detuvo este martes dos penaltis en la remarcable victoria sobre España.

