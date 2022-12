Temible animal prehistórico, con apariencia de cocodrilo y salamandra, es considerado como el “T. rex de su época”

Mucho antes de los dinosaurios o de los primeros anfibios y reptiles, una criatura única con apariencia de cocodrilo y salamandra llamada Whatcheeria se erigía como un depredador temible, considerado como el “T. Rex de su época”, según se detalla en un reciente estudio publicado por la revista Communications Biology.

La nueva investigación reveló que el animal prehistórico, que vivió hace unos 330 millones de años en el Carbonífero, surgió en una época de experimentación evolutiva que se desarrolló decenas de millones de años después de que los vertebrados se propagaron por la Tierra.

Tras analizar sus huesos fosilizados -hallados en What Cheer, en Iowa (EE. UU.)- los científicos se sorprendieron al descubrir que Whatcheeria no seguía un patrón de crecimiento lento y constante, como muchos reptiles y anfibios modernos, sino que crecía rápidamente de joven, como las aves y los mamíferos.

MEET WHATCHEERIA 🐊

Long before the dinosaurs or even the advent of the earliest true amphibians and reptiles, a unique creature called Whatcheeria was a genuine apex predator. Photos by Kate Golembiewski and Adrienne Stroup/Field Museum via Reutershttps://t.co/qHBt8yUPzF pic.twitter.com/Vhu1ndQNn4

— Rappler (@rapplerdotcom) December 5, 2022