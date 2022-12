5 cosas que deberías saber antes de comprar tus sábanas

Los expertos de CR comparten todo lo que descubrieron cuando probaron las sábanas en el laboratorio y te cuentan cómo puedes aplicar estas reglas cuando vas a comprar un juego nuevo.

By Consumer Reports

Es fácil encontrar sábanas bonitas, pero es difícil juzgar la calidad de un juego nuevo en la tienda, y mucho menos cuando se compra en línea. El material, el número de hilos y el tejido son importantes, pero ¿cómo encaja todo esto en la calidad de tu ropa de cama? En Consumer Reports, probamos juegos de sábanas que van desde un poco más de $50 hasta más de $300 y encontramos una gama extremadamente amplia de rendimiento sin relación con el precio o el número de hilos.

Las personas de CR que las probaron notaron que no pudieron encontrar ninguna correlación entre las afirmaciones del fabricante sobre los materiales o el número de hilos y el rendimiento de éstas. Al analizar los juegos de sábanas, también notaron que los detalles, como la distancia de la costura de las esquinas o las bandas elásticas en la parte inferior de la sábana, pueden variar ampliamente, lo que dificulta saber qué es útil o no cuando estás comprando.

Cómo CR prueba las sábanas



En nuestras pruebas, lavamos las sábanas ajustables de acuerdo con las instrucciones del fabricante 25 veces, lo que equivale a aproximadamente un año de lavado si lavas la ropa de cama cada dos semanas, el mínimo recomendado por los expertos. (Aunque normalmente se sugiere que la ropa de cama se lave una vez a la semana, los estudios averiguaron que muchas personas dejan pasar más de tres semanas para lavar sus sábanas). Probamos en un colchón de 18 pulgadas de profundidad para ver si las esquinas y los lados encajaban y llegaban a ponerse por debajo. (Un colchón de 14 pulgadas es estándar).

Después del secado, observamos cuánto se arrugan las sábanas comparándolas con un juego de sábanas estándar de la industria de la Asociación Estadounidense de Químicos y Coloristas Textiles. Nuestros ingenieros también evaluaron la resistencia de las fibras con una máquina que sujeta ambos extremos de la sábana de muestra y tira de ella cada vez con más fuerza hasta que se rompe. Luego medimos cómo se encogen y un panel de expertos en pruebas sensoriales compara cada sábana con muestras de referencia para determinar la suavidad.

En nuestras calificaciones de sábanas, encontrarás conjuntos de Pinzon by Amazon, Brooklinen y L.L.Bean, entre otros. A continuación, describimos algunos de los hallazgos más importantes que surgieron de nuestro laboratorio y cómo puedes usarlos para que te ayuden a la hora de comprar.

1. Las sábanas pueden encogerse significativamente

Las sábanas de algodón que probamos se encogieron hasta en un 6%, y algunas ya no caben ni siquiera en el colchón más delgado, un modelo de espuma de 8 pulgadas de alto, después de solo 15 lavados.

Nuestros evaluadores notaron que inicialmente, todas las sábanas de algodón podían caber en la profundidad del colchón tamaño queen como se indica en su envoltorio (aunque no todos los paquetes tienen esa indicación). Pero después de 25 ciclos de lavado, solo unas pocas cabían en un colchón de 14 pulgadas, y solo el juego Matouk Sierra cabía en un colchón de 18 pulgadas (aunque se encogió bastante). Eso es algo a tener en cuenta si tienes un colchón con la parte superior acolchada y es especialmente grueso.

Los miembros de CR pueden consultar las calificaciones de las sábanas de Matouk Sierra a continuación:

Matouk Sierra

El juego de sábanas que menos se encogió en nuestras pruebas fue el L.L.Bean Pima Percale. Pero no cabía en un colchón de 18 pulgadas después de un año de lavados, lo que nuestros expertos atribuyen más al diseño de las sábanas que al encogimiento.

L.L. Bean Pima Cotton Percale (280TC)

2. Los materiales marcan una gran diferencia

Los materiales más comunes utilizados para las sábanas, como el algodón, las mezclas de algodón, el rayón y el poliéster, tienen diferentes propiedades. Si bien hasta ahora solo hemos calificado sábanas de algodón, nuestros ingenieros han evaluado otros materiales comunes en el laboratorio.

Las sábanas probadas hechas de viscosa de bambú eran muy absorbentes (así que puedes esperar bastante tiempo para que se sequen) y se encogieron en más del 15% después de nuestra prueba de ajuste. Una sábana de bambú ajustable ni siquiera cabía en un colchón de 8 pulgadas después de solo 10 lavados.

Las sábanas de algodón, por otro lado, se encogieron menos, pero aún así, solo las sábanas superiores en nuestras calificaciones cabrían en un colchón de 14 pulgadas después de un año de lavado.

La sábana de poliéster que probamos apenas se encogió y se ajustaba a un colchón de 18 pulgadas después de un año de lavado, aunque para algunos puede resultar incómodo sudar en una sábana de poliéster porque el material no absorbe agua.

3. El número de hilos no indica rendimiento

Uno de nuestros juegos de sábanas mejor calificados, el Matouk Sierra, tiene un recuento de hilos comprobados (la cantidad de hilos verticales y horizontales que entran en cada pulgada cuadrada de material) de 350.

Compara eso con el Wamsutta Dream Zone 1000TC, con su número de hilos de, sí, 1,000. El Wamsutta se encuentra casi al final de nuestras calificaciones. El paquete de estas sábanas afirma que podrían caber en un colchón de hasta 20 pulgadas de profundidad, pero en nuestras pruebas, encontramos que el Wamsutta no cabía ni siquiera en un colchón de 18 pulgadas después de menos de 20 lavados.

4. El precio tampoco indica el rendimiento

Con alrededor de $300, el juego de sábanas Wamsutta Dream Zone 1000TC Pima Cotton es uno de los más caros en nuestras calificaciones, pero no está ni cerca de ser el mejor. Las sábanas de L.L.Bean tuvieron mejor resultado que las sábanas de Wamsutta durante las pruebas y cuestan aproximadamente la mitad del precio.

¿De las últimas? Las sábanas Cool Supima de Casper pueden costar cerca de $100 y no caben ni siquiera en un colchón de 8 pulgadas después de un año de lavado. Las tres marcas están hechas del mismo material, pero la diferencia en el rendimiento sugiere una gran diferencia en la forma en que se fabrican las sábanas.

5. La sensación del algodón se mantiene constante

Manipulamos las sábanas antes y después del lavado para nuestra prueba de percepción sensorial. Un panel de empleados comparó cada juego de sábanas con tres telas de referencia y luego calificó cada juego en una escala de suave, más suave y la más suave.

De las sábanas que probamos, nuestros panelistas no notaron una diferencia significativa en la suavidad antes y después de un año de ciclos de lavado. Eso significa que si pruebas cómo se siente un juego de sábanas en una tienda, puedes esperar que se sientan igual incluso después de lavarlas durante aproximadamente un año.

