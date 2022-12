Agenda de Los Angeles: Navidad en la ciudad

Disney sobre hielo

El espectáculo Road Trip Adventures, de Disney On Ice, llegará a la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) con muchos de los personajes más populares de Disney, entre ellos Mickey y Minnie Mouse, Donald Duck y Goofy. También participan figuras de películas com Moana y Toy Story. A partir de hoy y hasta el domingo. Boletos desde $27. Informes y horarios disneyonice.com.

Foto: Disney On Ice

Mariachi navideño

El mariachi Divas, ganador del Grammy en dos ocasiones y unas de las agrupaciones de su tipo más reconocidas del mundo, tendrá una presentación en el teatro Downey (8435 Firestone Blvd., Downey) en la que interpretará algunos temas clásicos de su repertorio así como canciones navideñas. Sábado 8 pm. Boletos $40 a $55. Informes downeytheatre.org.

Foto: Archivo

Show con Yuridia

La cantante sonorense Yuridia, quien estrenó recientemente su álbum “Pa’ luego es tarde”, traerá su gira del mismo nombre al sur de California. Ofrecerá un show en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde interpretará éxitos como “Qué agonía”, “Con qué se pega un corazón” y “Te equivocaste”. Sábado 8 pm. Boletos desde $53. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent

Festival musical

LA3C es un festival de música, arte y comida que celebra la riqueza cultural y la creatividad de Los Angeles. El LA3C —LA por Los Angeles y 3C por capital, cultural y creatividad— tendrá lugar en el Los Angeles Historic Park (1245 N. Spring St., Los Angeles) durante dos días e incluye la presentación de artistas como Cuco, Megan Thee Stallion, Gerardo Ortiz, Fonseca, Maluma (en la foto), Snoop Dogg y Seventeen. Sábado 1 a 11 pm, y domingo 12 a 10 pm. Boletos desde $99. Informes la3c.com.

Foto: Cortesía

Lucha libre y música

La Orquesta de Cámara de Los Angeles ofrecerá un concierto en el auditorio Ambassador (131 S. St., John Ave., Pasadena) en el que hará el estreno mundial de “¡Lucha Libre!”, una pieza escrita por el compositor mexicano originario de Guadalajara, Juan Pablo Contreras. En esta obra, seis de los integrantes de la orquesta usarán máscaras de luchadores para “escenificar” una pelea, pero en esta ocasión el encuentro es al ritmo de música clásica. El programa también incluye temas de Dvorak, Bartok y Kodaly. Domingo 7 pm. Boletos desde $32. Informes laco.org.

Foto: Rodolfo de Paul

El Cascanueces en OC

The Nutcracker es un ballet que cuenta la historia de la pequeña Clara, quien recibe de regalo un cascanueces en la fiesta de navidad de la familia. En sus sueños esa noche, el cascanueces cobra vida y se convierte en un apuesto príncipe que la lleva a un viaje mágico. Lo interpretará el American Ballet Theatre en el Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa); participan más de cien artistas. Del viernes al 18 de diciembre. Boletos desde $29. Informes scfta.org.

Musical Annie

Annie, el musical acerca de una niña pelirroja que sueña con salir del orfanato en el que vive, se está presentado en el teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) durante esta temporada navideña. Los shows terminan el 18 de diciembre. Boletos desde $39. Informes y horarios ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Show de latinas

Latina Christmas Special es un show que se presentará en A Noise Within (3352 E. Foothill Blvd., Pasadena), y en el que tres amigas latinas comparten historias personales alrededor de unas copas de tequila. En sus pláticas, despotrican contra todo, desde las mamás hasta las cucarachas y Farah Fawcett. Martes, miércoles, y próximos jueves 14 y martes 20 de diciembre 7:30 pm. Boletos desde $19. Informes anoisewithin.org.