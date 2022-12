Celine Dion cancela sus conciertos y anuncia que padece una enfermedad neurológica

La cantante canadiense Celine Dion hizo uso de su cuenta de Instagram para publicar un video de varios minutos en el que anuncia que padece el “Síndrome de la Persona Rígida”, una enfermedad neurológica que afecta sus músculos y dificulta sus movimientos.

En el clip (que compartió tanto en inglés como en francés) la intérprete de 54 años dio detalles acerca de su padecimiento: “He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo, y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que he estado pasando. Recientemente me han diagnosticado un síndrome neurológico muy raro, que afecta a una persona entre un millón”.

Debido a esta enfermedad Celine ha decidido reagendar los conciertos que tenía preparados para la primavera y verano próximos, y presentarse hasta 2024: “Todo lo que sé es cantar, es lo que he hecho toda mi vida. Es lo que amo más. Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar, y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan. Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad para actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha”, concluyó.

