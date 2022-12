La Navidad llega al Barrio con despensas de comida como regalo para los más necesitados

La Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California llevó la Navidad al Barrio de City Terrace en la ciudad de Los Ángeles con cientos de regalos en forma de despensas de comida.

Vecinos de diferentes partes de Los Ángeles que se enteraron que repartían despensas, hicieron fila desde las 8 de la mañana para recibir sus despensas cerca del mediodía.

Desde el sur de Los Ángeles, Lidia Alemán condujo hasta City Terrace acompañada de sus niños Christopher y Perla para llevarse su despensa.

“A como está todo de crítico con aumentos en la gasolina, la comida y la renta, esta despensa me cae de maravilla”, dijo Lidia, quien trabaja como niñera.

“Alguien me comentó que hoy iban a repartir despensas, y no me importó venir hasta acá”.

Lidia Alemán se lleva su bolsa con su despensa de alimentos. (Araceli Martínez/La Opinión)

Lidia se llevó una bolsa cargada con pollo y queso fresco; vegetales como zanahorias y papas; frutas tales como naranjas, mandarinas y limones; y bolsas de pasta, jugos y latas conteniendo verduras; y hasta paquete de mascarillas para protegerse de covid.

“Ya tengo comida al menos para tres días”, dijo Lidia contenta.

Guadalupe Gómez, presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, dijo que desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, han entregado despensas semana tras semana, pero este sábado tuvieron una entrega especial con motivo de la Navidad.

“Entregamos 800 despensas tras hacer una alianza con la organización Navidad en el Barrio y la Fundación Cacique que encabeza la señora Ana de Cárdenas”.

Maricruz Arellano del Club Deportivo Jomulquillo entrega una despensa a la abuelita Gregoria Torres. (Araceli Martínez/La Opinión).

Hizo ver que aunque la pandemia ya está medio controlada, con el apoyo de bancos de comida entre ellos el Food of Compassion de Montebello han continuado repartiendo despensas dos veces por mes, un jueves sí y otro no, porque a raíz de la inflación y el aumento de la gasolina, todos los precios subieron.

Y recordó una anécdota que ilustra la necesidad de alimentos que hay en ciertos sectores de la población de Los Ángeles.

“La primera vez que hicimos una distribución de despensas, ya al final cuando habíamos repartido todo, llegó un señor de Zacatecas, y me preguntó si se podía llevar una sandía que había quedado por ahí. Al ir a revisarla, me di cuenta que parte de la sandía estaba podrida”.

‘Esta despensa es una gran ayuda para mis 4 hijos’, dijo Edilia Morales. (Araceli Martínez/La Opinión)

El líder zacatecano recuerda que el señor, le dijo que así la quería.

“Algo se le podrá salvar, me dijo”.

Eso nos demuestra que aún en el país más rico del mundo, hay mucha necesidad y hambre.

“Y explica porque en una hora y media, se nos acaban las despensas”.

Recordó también otra anécdota ocurrida durante los meses que distribuyeron leche a las familias durante lo más álgido de la crisis de salud provocada por covid.

“Cuando se acabó el programa vino una abuelita con su carriola, y ya no había leche, pero le dieron comida, y traía como tres nietecitos. Cuando ya se iban, los niños empezaron a jalarla, y le decían ‘abuelita, abuelita, se nos olvidó la leche’. Estas escenas que reflejan la necesidad de comida que hay en la comunidad, nos mueve a seguir buscando los apoyos para continuar con el reparto de despensas”.

Las despensas iban bien surtidas. (Araceli Martínez/La Opinión).

Decenas de voluntarios se unen a la distribución de despensas. (Araceli Martínez/La Opinión)

Pero además les anima ver el entusiasmo de los voluntarios que participan en la distribución mes tras mes.

“Esta es la primera vez que hasta nuestras reinas zacatecanas, Megan Gómez y Joanna Domínguez se unen a la entrega de comida”.

Decenas de voluntarios se sumaron al último reparto de despensas del año de la Federación de Clubes Zacatecanos. Maricruz Arellano del Club Deportivo Jomulquillo de Jerez, Zacatecas fue una de las voluntarias más activas.

Adriana Robles, una madre de familia con su bebé vino desde la ciudad de Alhambra por su despensa. “Ocupo ayuda por eso vine hasta acá cuando una amiga me avisó”.

Gómez hizo un llamado a los clubes de mexicanos para que se organicen y unan fuerzas para repartir comida a la comunidad.

“La Federación de Clubes Zacatecanos cumplió 50 años este año, y estamos aquí para apoyar a nuestros clubes a que sigan ayudando a sus comunidades de origen y a la comunidad local con becas para la universidad, programas de educación y la distribución de comida”.

Marisela García se fue muy agradecida con su despensa de comida. (Araceli Martínez/La Opinión)

Marisela García se fue feliz con su bolsa de comida. “No saben cuánto me va a ayudar. ¡Dios se los pague!”, exclamó agradecida.