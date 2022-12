Hermano del periodista Grant Wahl confía que médicos de Estados Unidos puedan ayudarlo a tener respuestas

Eric Wahl, hermano del periodista estadounidense Grant Wahl, que falleció el viernes mientras cubría el Mundial de Qatar 2022, se arrepintió este domingo de sus sospechas de que fue asesinado. Además, el mismo también explicó como confía en que el Gobierno estadounidense y sus médicos le ayude a tener respuestas sobre la causa de su muerte.

“En cuanto me enteré de su muerte lo primero que pensé es que había sido asesinado. Me basé en cosas que G dijo las dos últimas veces que hablé con él. Pero obviamente no sé nada seguro”, señaló en Twitter.

Eric Wahl había subrayado en Instagram que su hermano estaba sano, que recibió amenazas de muerte y que él no creía que “simplemente” hubiera muerto, sino que en su opinión fue asesinado.

El hermano pidió el domingo que se le diera un respiro por ese vídeo publicado cuando todavía estaba en “shock”: “Nuestra familia esperará noticias de los médicos estadounidenses y confiamos en que la gente del Gobierno estadounidense con la que hemos estado en contacto está haciendo todo lo posible para ayudarnos a tener respuestas”.

Grant Wahl, una gran referencia del fútbol en Estados Unidos, había publicado el pasado lunes en su blog que había tenido algunos problemas de salud en los últimos días y que recibió tratamiento en Qatar para lo que parecía ser una bronquitis.

“Mi cuerpo finalmente se ha desmoronado. Tres semanas de poco sueño, elevado estrés y mucho trabajo pueden hacerte esto”, dijo al contar que lo que parecía “un resfriado” pasó a ser algo “más severo” la noche del partido de octavos entre EE.UU. y Países Bajos.

Recordemos que el reportero acaparó titulares en este Mundial cuando las autoridades de Doha le prohibieron la entrada al estadio por llevar una camiseta con el arcoíris en apoyo al colectivo LGTBIQ+, por lo que estuvo arrestado unas horas.

En el vídeo borrado, su hermano señalaba también que él es gay y la razón por la que Grant Wahl decidió llevar esa camiseta.

También te puede interesar

–Cristiano Ronaldo es superado en las alturas: ¿Cuánto se elevó En-Nesyri para robar el récord de ‘El Bicho’?

–Mister Chip publica un mensaje inapropiado horas después del fallecimiento de su colega Grant Wahl en un estadio del Mundial Qatar 2022

–Joao Félix se prepara para abandonar al Atlético de Madrid tras su participación en el Mundial Qatar 2022