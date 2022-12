La carta de tarot para la semana del 12 al 18 de diciembre 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Tres de Bastos

1. Tres de Bastos: Compromiso en todo y con todos, tu gran sentido de la responsabilidad te lleva directo a saber a dónde vas a caminas, con quién, cómo, y por qué. La determinación con la que caminas es impresionante y fuera de dudas, el esfuerzo valdrá la pena, solamente no pierdas de vista tu objetivo. Grandes y nuevas oportunidades están esperando por ti, sigue caminando, no te detengas. En el trabajo mucha acción, un poco más de esfuerzo y quizá de agotamiento, mucho desplazamiento a lugares lejanos, cercanos, pero al final valdrá la pena pues la recompensa está a punto de llegar. En el dinero las cosas mejoran pian pianito, pero a pesar de la lentitud con la que la economía llega a encontrar el equilibrio puedes estar seguro, segura, que la cuenta de banco se pondrá en números negros y esto te dará gran calma. En el amor vive en el presente, no te precípites, es aquí y es ahora, disfruta cada momento, ahora no es momento de preocuparte por el futuro, solo así harás que esta relación crezca y se fortalezca.

2. As de Copas

2. As de Copas: Nuevos y grandes comienzos, por fin las emociones se regeneran y estas listo, lista, para darte nuevas oportunidades, desde las amorosas hasta las que te lleven a retomar la pasión por aficiones que te guste hacer o quizá alguna nueva que se presente por ahí. Es tiempo de confiar en tus corazonadas, de poner atención a la intuición. En el trabajo promociones, asensos que te has ganado y forjado con tu gran esfuerzo y capacidad, la recompensa ya es tuya. En el dinero aumentos de sueldo y mucha suerte en juegos de azar. El amor pinta de maravilla, sientes que por fin llegó quien llena todas y cada una de tus expectativas, ya no tienes ojos para nadie más. En la salud tiempo de grandes mejoras, la vitalidad es de nuevo grande y la fuerza la sientes en cada una de tus células.

3. Cinco de Bastos

3. Cinco de Bastos: Grandes enseñanzas se avecinan, pero solo y solamente serán enseñanzas si nadie logra sacarte de tu centro. No te involucres en chismes, no hables mal de nadie, es momento de decir las cosas de frente y esto te evitará grandes problemas en el futuro. Te puedes enfrentar a situaciones caóticas al momento de tomar decisiones en lo que se refiere al trabajo, no importando que tengas la razón, necesitas aprender a trabajar en equipo, no discutas, guarda tus enojos, trabajando en conjunto lograrás más que alejándote y queriendo trabajar tu solo, tu sola. Queda como el que une esfuerzos para hacer de todo proyecto sea aún más productivo, si así lo haces, espera grandes y fructíferos cambios. Cuida de tus posesiones, no es momento de vender o comprar, puedes sufrir perdidas muy difíciles de recuperar. Si hay problemas en la familia o con amigos no se resolverán pronto, debes tener paciencia y hacer uso de la razón para que en algún punto todo vuelva a ser armonía. En el amor no intentes arreglar nada esta semana, solo lo podrías empeorar, así que sé paciente y espera a la próxima semana, este tiempo te dará el chace de también mirar tus fallas. En la salud necesitas seguir cuidando de viejas molestias. No caigas en tentaciones y sigue cuidando tu dieta, sigue cuidando de no caer en viejos vicios.