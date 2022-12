Suspenden a vicepresidenta del Parlamento Europeo detenida por corrupción

La eurodiputada griega Eva Kaili, detenida el viernes en Bruselas por sospechas de corrupción vinculadas a Qatar, fue despojada de sus funciones como vicepresidenta del Parlamento Europeo, informó el sábado (10.12.2022) la presidencia de esa cámara legislativa.

Kaili fue “suspendida con efecto inmediato de todos los poderes, deberes y tareas que le habían sido delegados en su condición de vicepresidenta del Parlamento Europeo”, indicó un vocero de la titular del PE, Roberta Metsola.

La vicepresidenta es una de las cinco personas arrestadas en el marco de un posible caso de corrupción, organización criminal y blanqueo de capitales en la Eurocámara, ligado a Qatar.

Los detenidos declararon el sábado ante el juez belga que lleva el caso, quien decidirá mañana si los deja o no en libertad, según confirmó la Fiscalía federal.

Metsola dijo en un mensaje de Twitter que la institución “se mantiene firme contra la corrupción”, y aseguró que cooperará “completamente con las autoridades policiales y judiciales pertinentes”. “Haremos todo lo posible para ayudar a la justicia”, afirmó.

Our @Europarl_EN stands firmly against corruption.

At this stage, we cannot comment on any ongoing investigations except to confirm that we have & will cooperate fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.

We'll do all we can to assist the course of justice.

— Roberta Metsola (@EP_President) December 10, 2022