Demandan a ICE y a empresas por “espionaje” en envío de remesas de inmigrantes

Cuatro personas demandaron a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a las compañías Western Union, Continental Exchange Services, Inc dba Ria Financial Services & AFEX Money Express, Viamericas Corporation, y a DolEx Dollar Express, Inc., por el monitoreo extremo y la recabación de datos personales en el envío de remesas.

“Estoy perturbado por esta invasión de privacidad. Nunca me dijeron que la información de mi familia y nuestras finanzas serian compartidas con ICE y otras agencias gubernamentales,” expresó Nelson Sequiera, demandante en el caso. “Soy parte de esta demanda para representar a todos los que fueron afectados y para evitar que siga pasando esto.”

La demanda presentada este lunes también es contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del que depende ICE, informó Just Futures Law, que lidera la demanda junto con la firma Edelson PC.

“Los demandantes acusan a las compañías y a las agencias nombradas de compartir información financiera privada de millones de consumidores que usaron estos servicios de envíos de dinero”, se reporta. “La demanda colectiva alega que esta operación facilitó la divulgación de información financiera y violó los derechos de privacidad de millones de consumidores. Presentaron la demanda en la corte federal de los Estados Unidos para el distrito del Norte de California”.

En marzo de este año, la oficina del senador demócrata Ron Wyden (Oregon) reveló que ICE tuvo acceso a los datos personales de millones de personas utilizando “órdenes ilegales” sobre la obtención de dicha información.

“Es indignante que las compañías de envío de dinero hayan entregado la información de sus clientes a la policía y inmigracion,” dijo Daniel Werner, abogado con Just Futures Law. “Este programa de vigilancia masiva viola la privacidad y la confianza de la gente que usa estos servicios. Estamos demandando para terminar esta práctica inmediatamente.”

Esas personas habían enviado dinero desde en el suroeste de los Estados Unidos a otros países y estados.

“Western Union, Ria, y varias otras compañías dieron acceso al gobierno a más de 145 millones de registros financieros que incluyen información sobre los remitentes y recipientes, números de seguro social, números identificantes, direcciones, y otra información personal”, se alerta.

Durante una investigación previa a la demanda, los defensores encontraron registros públicos que sugieren que el programa afectó a muchas más personas, además de involucrar a más empresas y agencia de gobierno. El objetivo fueron comunidades migrantes y minoritarias.

“El gobierno no puede acceder registros financieros de los consumidores sin cumplir con un protocolo muy estricto,” dijo Yaman Salahi, socio de Edelson PC. “Las compañías que proveen acceso al gobierno a los datos financieros personales sin cumplir los requisitos de la ley corren riesgos serios. Las vamos a llevar a corte para asegurar que respeten la privacidad de sus clientes”.