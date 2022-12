Dick Van Dyke, una de las leyendas vivas más longevas de Hollywood, celebra sus 97 años

Dick Van Dyke, legendaria estrella de cine, está celebrando sus 97 años, lo que lo hace una de las leyendas vivas más longevas de Hollywood.

Su nombre en realidad es Richard Wayne Van Dyke, y nació en Misuri el 13 de diciembre del año 1925.

Se le recuerdan sus actuaciones estelares en las películas de Mary Poppins, Chitty Bang y en programas de Televisión como The Dick Van Dyke Show, Diagnóstico Asesinato.

Van Dyke se encontraba estaba tan alegre y vivaz como siempre cuando salió a Los Ángeles la semana pasada con su esposa Arlene Silver.

Dicha pareja celebró su décimo aniversario de bodas a principio del 2022, mientras llegaban juntos el viernes.

La estrella de Mary Poppins estaba muy animado, mostraba una sonrisa e incluso posaba para los fanáticos en el estacionamiento antes de dirigirse a una sesión de ejercicios con su esposa.

Su esposa Arlene es una maquilladora y productora que es 45 años menor que Van Dyke

La última vez que fueron vistos, la pareja se dirigió a una sesión de gimnasio antes de conducir juntos a casa poco más de una hora después.

Dick vestía un top con capucha de color burdeos con un diseño de esqueleto en el frente y la palabra impresa ‘La Muerte’, también conocida como Diosa de la Muerte o Gobernante y Reina de la Tierra de los Recordados en el folclore antiguo.

Arlene vestía una sudadera gris, pantalones de chándal negros con estampado de estrellas, zapatillas Sketchers, una bandolera verde y gafas de sol color lavanda.

Algunas de sus películas

Son siete décadas de carrera para este actor estadounidense y entre su filmografía destaca What a Way to Go en 1964, The Art of Love, ese mismo año, Never a Dull Moment, 1968; Some Kind of a Nut, 1969; The Comic, 1969; The Runner Stumbles, 1979; Batman New Times, 2005, entre otros.

Su último film data del año 2018 con el Regreso de Mary Poppins.

Sin embargo se mantiene bastante activo y animado a pesar de su edad, ya que a menudo se lo ve en su vecindario de Malibú, generalmente haciendo viajes a la farmacia o al supermercado por su cuenta.

Agudeza mental viva

Dick todavía tiene la agudeza mental suficiente para conducir y se le ve con frecuencia detrás del volante de su Lexus plateado, a pesar de tener casi 100 años.

Sin embargo, se vio a su esposa conduciendo a la pareja durante la salida del pasado viernes.

El mes pasado, se vio al amado actor repartiendo dinero en efectivo a personas que buscaban trabajo y charlando con personas sin hogar en Malibú.

Seguir leyendo: