Hallan fósil de gigantesco tiburón prehistórico en aguas australianas, antecesor de megalodón

Un grupo de científicos descubrió el fósil de un ancestro de megadolón, un gigantesco tiburón histórico extinto, en un cementerio de escualos en las aguas que rodean a las islas australianas Cocos (Keeling), en el océano Índico, informaron fuentes científicas.

El hallazgo se produjo durante un viaje de investigación a bordo del buque científico Investigator, que pertenece a la agencia científica australiana CSIRO, mientras se rastreaba el lecho marino de esa remota zona situada a medio camino entre Australia y Sri Lanka.

Scientists on our RV Investigator have made some exciting finds, including a specimen of a new species of shark and a shark graveyard in the deep ocean.

The graveyard even contained the fossilised teeth of the ancient ancestor of the megalodon shark. 🦈 https://t.co/XjdQPYDB33

