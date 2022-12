Taylor Swift llega a los 33 años y esto es lo que se sabe sobre su primera película

La cantante Taylor Swift conserva una carrera discográfica llena de éxitos, pero desde hace ya un tiempo hemos podido ver como ha crecido su interés en el mundo del cine y la interpretación cada vez crece aún más.

Hemos visto a Swift en una interesante y muy buena faceta de actriz, pero ahora todo parece indicar que tiene puesta la mirada en otra faceta bien diferente: ser la directora.

La cantante nacida en Pensilvania, celebra este martes sus 33 años, y durante todo este tiempo no es la primera vez que la veremos detrás de las cámaras, sea como directora o productora. Aunque nunca en un largometraje, que al parecer es el próximo proyecto de Taylor.

Durante su paso por Hollywood ha sido actriz en películas como Historias de San Valentín (2010), “The Giver” (2014), “Cats” (2019) y, más recientemente, en Ámsterdam (2022), a su vez, fue actriz de doblaje en cintas de animación como “The Lorax” (2012).

Junto a los estudios de Searchlight Pictures, Taylor estaría preparando este nuevo proyecto.

Su experiencia en la dirección

Taylor Swift es una de las artistas más multidisciplinarias de Hollywood, ya que se ha puesto el objetivo de convertirse no solo un ícono en la música, sino también en el séptimo arte.

En el 2020 se encargó de la dirección de la película documental “Folklore: The Long Pond Studio Sessions“, la cual también produjo y protagonizó interpretándose a sí misma.

Un año después, escribió, dirigió y produjo “All Too Well: The Short Film” un cortometraje sobre una comedia romántica, que narra la historia de un amor que se desmorona. Además, el título de esta cinta es debido a una canción de Taylor, la cual posee el mismo nombre.

Este corto fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), está protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien

¿Qué se sobre este nuevo proyecto?

Su debut como directora de una película de ficción será junto a Searchlight Pictures, a su vez, se sabe que Taylor Swift es quien ha escrito el guion, pero no se tiene mayores destalles sobre la historia y la trama de esta cinta.

Los presidentes de Searchlight, David Greenbaum y Matthew Greenfield, alegaron que los detalles de la trama y el casting aún permanecerán en absoluto secreto.

