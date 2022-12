Video: Lili Estefan ‘gasta una fortuna’ en la increíble decoración de su casa por Navidad

La presentadora cubana Lili Estefan, quien forma parte de ‘El Gordo y La Flaca’, está llamada a ser la celebridad que más recursos y tiempo le dedicó a la espectacular decoración de su casa por Navidad.

Por medio de un video, publicado en su cuenta de Instagram y musicalizado con el tema ‘All I Want for Christmas is You’ de Mariah Carey, la famosa Flaca nos llevó a recorrer los rincones más intimos de su hogar que fue transformado en una auténtica villa navideña.

“Casi lista para la navidad !!!!!! HoHoHo y ustedes? Graciassssss @thestorytellerflower por las flores que ya tienen una semana y todavía siguen 🥳🙌 gracias por el árbol y la tradición de hacerlo juntos por tantos años ❤️❤️❤️ Happy Holidays mi gente bellaaaaaaaa”, se lee en la descripción de su video.

Su video comienza en la zona de comedor, donde Lili cuenta con un espectacular arreglo conformado por varias flores en tonalidades rojas y moradas, así como con dos pinos iluminados. A continuación nos llevó a su sala, habitación en la que puso su tradicional árbol, así como varias guirnaldas alrededor del marco de sus ventanas y un enorme Santa Claus.

Cuando ya creíamos haberlo visto todo, Lili nos llevó a contemplar su jardín y sus hermosos árboles iluminados con luces en tono azul y cálidas. Ahí también puso un muy lindo Santa Claus y a sus inseparables renos. No cabe la menor duda que la inseparable compañera de Raúl de Molina ya alzó la mano para consagrarse como la reina de la Navidad 2022.

