Video: Policías de Florida celebraron en TikTok el decomiso de más de un millón de dólares al narco

Operation: Narco Navidad❄️ The Lee County Sheriffs Office seized over $1.1 million dollars, kilos of cocaine, & a gun. Two thugs will spend their Christmas at the Marceno Motel. #police #leecountysheriffoffice #sheriffcarminemarceno #policeoftiktok #lawandorder #fyp #fypシ #foryoupage #deputiesoftiktok #specialoperations