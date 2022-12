Adamari López muestra cómo le hacen un masaje anticelulitis en sus glúteos

Adamari López comparte con frecuencia en sus redes sociales videos en los que se muestra haciendo ejercicio, pero ahora dio una sorpresa a sus seguidores en Instagram al publicar un clip en el que aparece recostada boca abajo mientras le dan un masaje anticelulitis. Ella muy animada dice: “Bueno, ahora toca el otro lado. Entonces…¡ay! Ahí estoy enseñando de más. ¡Ahí va!”

A sus 51 años la conductora del programa “Hoy día” se mantiene en plena forma, y también publicó una serie de fotos en las que presume sus looks del día, entre los que destacó un ajustado vestido rojo y otro de color rosa con cinturón que resaltó aún más su figura.

Uniéndose al extenso grupo de famosos que usan una aplicación en tendencia para retocar fotos y convertirlas en avatares Adamari mostró los resultados, pero comentó que lo hizo en compañía de su pequeña hija Alaia: “Ponle nombre a mi personaje…Alaia me puso SúperAda, siguen ustedes… Los leo”. 🙃👀🥰 View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

