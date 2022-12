Ayuda del gobierno evitó que la indigencia aumentara un 23% en Los Ángeles

Un nuevo informe reveló que la ayuda de los cheques de estímulo, la extensión de los cheques del desempleo y las protecciones para evitar los desalojos durante la pandemia del Covid-19 previnieron que más personas cayeran en la indigencia.

El informe, Breaking the Fall, de la Economic Roundtable, indicó que en los primeros dos meses de la pandemia, el condado de Los Ángeles perdió el 17% de los empleos, California perdió el 15% y Estados Unidos perdió el 13%. Muchos de estos empleados eran de origen latino.

Se esperaba que este aumento extremo en el desempleo causaría un aumento correspondiente en la falta de vivienda.

Daniel Flaming, presidente de la Economic Roundtable, dijo que a principios del 2020 cuando comenzó la pandemia hicieron proyecciones sobre cómo iba a afectar en la falta de vivienda porque el desempleo se disparó en poco tiempo.

“No habíamos tenido nada parecido desde la Gran Depresión hace un siglo. Así que fue muy grande y muy abrupto”, dijo Flaming.

El autor del reporte indicó que al cerrarse todos los negocios de entretenimiento y todo aquel donde se reunían los seres humanos muchos trabajadores de primera línea, incluyendo los trabajadores latinos comenzaron a quedarse sin trabajo.

Una vez que comenzaron a reabrir los negocios, los empleos llegaron pero con bajos salarios. Sin embargo, al paso de dos años notaron que los números no eran tan graves como se pensó. El éxito puede atribuirse al apoyo del gobierno y la prohibición de los desalojos.

Se estima que en Estados Unidos aproximadamente 250,000 empleados fueron salvados por el gobierno para que la gente no cayera en la indigencia.

Plan a futuro

Esta solución es algo que se debería considerar seriamente ya que se cree que en el 2023 puede haber otra recesión que va a afectar la economía severamente, indicó Flaming.

Recalcó que la lección, contrario a lo que se pensó que las personas estaban malgastando el dinero recibido, es que lo utilizaron para pagar sus alquileres o hipotecas evitando quedarse sin hogar.

La falta de vivienda de la recesión del Covid-19 creció un 43% menos en el condado de Los Ángeles y un 41% menos de lo esperado en California y Estados Unidos, en función de la proporción de desempleo a personas sin hogar que arrojó la recesión de 2008.

Flaming explicó que lo más importante es identificar los impactos exitosos para poder hacer recomendaciones a futuro.

Esto incluye no depender de los servicios para desamparados ya que estos no son confiables. No permitir que las personas en riesgo de perder sus hogares lo pierdan y mantener a las personas con ingresos, ya sea mediante empleo, ayuda gubernamental o cualquier otro tipo de asistencia para que paguen sus gastos más importantes.

Conteo inexacto

Por otro lado, pese a que todas las áreas metropolitanas reportaron un aumento de la falta de vivienda durante los pasados dos años de pandemia, en el condado de Los Ángeles se aseguró lo contrario. De acuerdo al conteo de personas sin hogar del 2022, la Autoridad para Servicios de Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) reportó una disminución del 0.5% de los desamparados sin techo del 2020 a 2022.

El conteo de LAHSA de personas sin hogar incluye a todo el condado de Los Ángeles, excluyendo las ciudades de Long Beach, Glendale y Pasadena.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos define la falta de vivienda como vivir en un lugar que no está destinado a la habitación humana. Algunos ejemplos son las tiendas de campaña, refugios improvisados, dormir en la calle, en el suelo o un vehículo debido a que estos lugares no tienen cocina ni baño.

Debido a que los resultados de LAHSA no eran convincentes, se volvieron a analizar los conteos del 2020 y 2022, indicó el estudio. Los nuevos hallazgos de la Economic Roundtable indicaron que en el 2020 los residentes sin techo fue de 1.3% menor que la estimada por LAHSA, y la población indigente en 2022 fue un 13% mayor que en 2020. No obstante, se piensa que se hubiera incrementado a 23% si no es por la ayuda del gobierno.

Cuando la población desamparada sin refugio se combina con la población desamparada con techo, que no requirió corrección, la nueva estimación es de 70,616 personas sin hogar en total en la jurisdicción de LAHSA en 2022. Eso es 11.9% mayor que la estimación corregida de 63,100 personas sin hogar en el 2020.

Si hay una recesión en 2023, la Economic Roundtable proyecta que sin la intervención del gobierno, unas 7,040 personas se quedarán sin hogar en el condado de Los Ángeles durante los próximos cuatro años, acompañadas de 20,560 personas en California y 61,810 en Estados Unidos.

“Estamos equipados con herramientas comprobadas para prevenir la falta de vivienda. Depende de nosotros usarlos”, afirmó Flaming.

Para ver el estudio completo visite: https://bit.ly/3Fy10oP