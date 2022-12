La Ley de Reducción de la Inflación reduce los costos de atención médica de los estadounidenses mayores

Desde que me eligieron para congreso a representar CA44, he trabajado arduamente para garantizar que nuestros sistemas de atención médica, especialmente para los estadounidenses mayores, sean eficientes, económicos y accesibles. Es una lucha personal para mí, mi madre tiene la enfermedad de Alzheimer y he visto de primera mano las luchas que enfrentan los estadounidenses mayores cuando necesitan atención médica. Y si eres Latino, la lucha es aún peor. Por eso me enorgullece trabajar con mis colegas demócratas a principios de este año para aprobar la Ley de Reducción de la Inflación, que incluye disposiciones esenciales para reducir el costo de la atención médica y ampliar el acceso para millones de estadounidenses mayores.

Los estadounidenses mayores Latinos tienen el doble de probabilidades que colegas blancos de tener problemas de salud, luchar para pagar los medicamentos y sufrir enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. La desigualdad en el cuidado de salud se vuelve más significativo ya que muchas comunidades de la minoría están empleadas en trabajos de bajos salarios que ofrecen poco o ningún seguro médico. Esta combinación mortal significa que los latinos mayores no tienen la capacidad de ver a un médico a tiempo para atender sus necesidades de salud y no pueden pagar los altos costos de los medicamentos recetados. Esto hace que las personas mayores que son Latinos tengan más probabilidades de morir a causa de enfermedades prevenibles.

Las disposiciones de atención médica en la Ley de Reducción de la Inflación ayudarán a reducir los costos y ampliar el acceso a la atención médica para los estadounidenses mayores, especialmente los adultos mayores Latinos. El proyecto de ley elimina los costos de las vacunas y limita los costos anuales de bolsillo de los medicamentos a $2,000 para los beneficiarios de Medicare. Antes de que se aprobara la Ley de Reducción de la Inflación, no había límite en los gastos de bolsillo de Medicare.

Además, más de 3 millones de personas con Medicare usan insulina y, lamentablemente, los adultos mayores latinos tienen el doble de probabilidades de no usar la insulina necesaria debido a los costos. A partir del próximo año, la Ley de Reducción de la Inflación limita el costo de la insulina a $35 por mes, para las personas con cobertura de Medicare, lo cual ayudara a nuestros adultos mayores a acceder los medicamentos que necesitan.

Este es un gran paso hacia la creación de un sistema de atención médica mejor y más económica para millones de beneficiarios de Medicare que tienen múltiples condiciones de salud que el tratamiento médico cuesta decenas de miles de dólares al año. Limitar estos costos y permitir que los pacientes dividan los pagos a lo largo de un año en lugar de pagar por adelantado brindará más accesibilidad a los procedimientos y medicamentos que los adultos mayores latinos no podían pagar antes.

La Ley de Reducción de la Inflación también ayuda al estadounidense mayor con su seguro de salud, extendiendo el apoyo financiero federal de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio por tres años más. En California, esto significa que dos tercios de todos los consumidores eran elegibles para inscribirse en planes que cuestan $10 o menos por mes. Debido a esta ayuda, una familia de cuatro está ahorrando alrededor de $240 por mes.

Estas pólizas extraordinarias de la Ley de Reducción de la Inflación son un gran paso adelante para los Estados Unidos, en particular para la comunidad Latina, que constantemente ha enfrentado desigualdades en la salud. Estamos en un momento en que los precios están aumentando, el COVID sigue amenazando vidas, y otras enfermedades como la gripe y la viruela del mono van en aumento, el acceso a una atención médica asequible es más vital que nunca.

Está claro que los latinoamericanos tienen dificultades para acceder a la atención médica. La Ley de Reducción de la Inflación realiza cambios importantes en el sistema y da un paso hacia el tratamiento de algunas de las causas fundamentales de las desigualdades en nuestro sistema de atención médica. Esta es una de las muchas razones por las que corrí para candidata del Congreso y para construir un Estados Unidos más accesible y equitativo donde todas las comunidades puedan prosperar.

Estos últimos dos años, los demócratas en el Congreso y la Administración Biden-Harris han trabajado incansablemente para demostrar que el gobierno federal trabaja para la gente. La Ley de Reducción de la Inflación es el último de muchos logros demócratas que marcarán una diferencia positiva en la vida de los estadounidenses, especialmente a través de la reducción de los costos de atención médica para los estadounidenses afroamericanos y Latinos mayores de edad.

(*) La representante Nanette Díaz Barragan es miembro de la Cámara por el Distrito 44 de California.