Leyenda de Argentina coloca a Lionel Messi en la misma mesa que Diego Armando Maradona

La Selección de Argentina está comandada por Lionel Messi, máxima estrella del fútbol en los últimos años y que siempre se ha comparado con las diferentes figuras importantes del país y a nivel internacional.

Es por este motivo que Javier Zanetti, internacional argentino en 146 ocasiones y participante en dos Copas del Mundo, habló sobre Leo Messi y lo colocó en la misma mesa que Diego Armando Maradona.

“Messi es un grandísimo jugador, pienso que está a la par de Diego”, señaló a los periodistas durante un torneo de leyendas del fútbol mundial que se celebró este jueves en Doha.

“Creo que mucha gente quiere que gane Messi por lo que él representa en el mundo y por la manera en la que interpreta el fútbol. Lio se lo merece y los muchachos están haciendo un gran esfuerzo para llegar a ese momento”, afirmó Zanetti, quien opinó que el delantero del PSG “es el jugador más fuerte del mundo” y que en la selección “marca la diferencia en el campo” y en el interior del vestuario.

De forma conjunta, el exdefensor también habló sobre su deseo de llevar la Copa del Mundo a Argentina, algo que está muy cerca de suceder. “Espero que Argentina se pueda llevar la Copa del Mundo a nuestro país”, expresó el exlateral del Inter de Milán, quien consideró que Messi no está ejerciendo un liderazgo ‘maradoniano’ en el torneo, sino que “es liderazgo de Messi, de cómo está interpretando su Mundial”.

Para finalizar, Zanetti habló sobre la plantilla de Francia y puntualizó que se enfrentará a un rival como Francia, la defensora del título, y de la que le preocupan muchas cosas.

“Me preocupan Mbappe, Griezmann, Giroud, si jugara Rabiot, que es un jugador de calidad, y tiene un gran portero. Es un grupo que trabaja desde hace mucho con este entrenador. Es un equipo muy completo, muy organizado. Pero es una final y todo puede suceder”, declaró.

Cuándo y como ver a Argentina vs Francia

La gran final entre Francia y Argentina será el próximo domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail, en la ciudad-isla de Lusail, en la costa norte de Qatar. El horario en el que podrás disfrutarla es nuevamente a partir de las 10 am ET / 7 am PT o a las 9 am hora del Centro de México.

Ten en cuenta que en Estados Unidos podrás ver los encuentros en televisión por Telemundo, Universo y Fox. Sin embargo, también ten en cuenta que si lo prefieres ver en línea puedes sintonizar cualquiera de las aplicaciones que incluyan los canales de Fox o por DIRECTV.

