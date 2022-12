Miguel Layún se bajó el salario y seguirá en las Águilas del América: “No estoy aquí por dinero”

Conforme va culminando el Mundial de Qatar 2022, se intensifica la pretemporada de los 20 equipos que disputarán el Torneo Clausura 2023. Entre ellos está el Club América, que una vez más se quedó a las puertas de disputar la gran final el pasado Apertura.

El director técnico de las Águilas, Fernando ‘Tano’ Ortiz, parece tener muy claro cuáles son los jugadores que utilizará para el próximo reto, incluyendo los que deben renovar. Uno de esos es el veterano defensor Miguel Layún.

En conversación con TUDN, el futbolista de 34 años confesó que siempre quiso continuar en la disciplina azulcrema y confió en llegar a un acuerdo con la directiva con el objetivo de disputar el Clausura 2023 de la Liga MX en la capital mexicana. También reveló que aceptó una rebaja salarial para tal objetivo.

“Me hablaron de una rebaja salarial importante y les dije que para mí eso no era un problema, que yo no estaba en este club por dinero, lo saben desde el día uno. Cuando se abrió la posibilidad de volver al América, desde mi primer arribo yo dejé el 50% del salario, no es para darme golpes de pecho” Miguel Layún

“CREO QUE VAMOS TARDE”



Esto y más habló en entrevista MIguel Layún sobre el proceso del Tri… también hablamos de su renovación, su REDUCCIÓN de SALARIO por permanecer, las críticas y más 🔥 en los diferentes espacios de @TUDNMEX pic.twitter.com/l4len0WqWt— Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) December 13, 2022

El nacido en el estado de Veracruz también resaltó que su comunicación con los altos mandos azulcremas es bastante sincera y fluida, muy honesta, por lo que está muy consciente que dependiendo de su rendimiento será su continuidad en Coapa.

“El acuerdo es por un año, obviamente, como siempre lo he hablado con la directiva, siempre busco que este club tenga la mejor versión mía en todos los sentidos y si en algún momento alguna de las dos partes cree que la relación no es fructífera, siempre estaré abierta porque lo ultimo que me interesaría a mí es hacerle daño a la institución”, remarcó Layún.

Mientras tanto, el América sigue en su pretemporada. Luego de la acostumbrada preparación en Cancún, la plantilla de las Águilas aterrizó en Toluca para el torneo amistoso Copa Sky. 📸 | Aterrizó el Ame 🦅



Listos para enfrentar la #CopaSky #SOMOSAMÉRICA 🔵🟡 pic.twitter.com/lfuBRJh2kt— Club América (@ClubAmerica) December 15, 2022

