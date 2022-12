Tim Ryan llama a algunos congresistas, “sinvergüenzas, ladrones y mentirosos”

El senador saliente Tim Ryan de Ohio dio su último discurso en la Cámara para criticar a los “sinvergüenzas, ladrones y mentirosos” que se encuentran en el Congreso. El demócrata perdió ante el republicano, apoyado por Trump, JD Vance en las elecciones intermedias de noviembre pasado.

Tim Ryan alcanzó el 46.7% de las votaciones contra el 53.3% que logró JD Vance quien ganó un escaño en el Senado. Ryan comenzó su discurso de despedida recitando el preámbulo de la Constitución, luego discutió la variedad de personas que han servido en el Congreso.

“Ha habido algunos grandes estadounidenses. Algunos de los mejores han servido en esta cámara. Pero también ha habido sinvergüenzas y mentirosos. Esta es la Casa del Pueblo, así ha reflejado que en 250 años, en la república más antigua del mundo”, dijo Ryan.

El demócrata de Ohio también pidió gratitud y compasión en medio de una creciente polarización, discutiendo cómo, “este país siempre ha hecho grandes cosas”.

“Creo que saldremos de este lío en el que estamos; la polarización, el odio, la ira, el miedo; el primer paso para salir de eso es con gratitud”, enfatizó.

“Si todos comenzamos desde un lugar de gratitud, lo haremos, ya que tenemos una opinión muy diferente del país, de los demás y de lo que es posible para nosotros porque este país siempre ha hecho grandes cosas, pero hacemos grandes cosas cuando estamos juntos, cuando abrazamos la normalidad, cuando abrazamos la decencia, cuando abrazamos la compasión”, añadió Ryan.

El senador Ryan también señaló que varios sistemas están rotos y pidió al Congreso que trabaje para solucionar los muchos problemas dentro de esos sistemas pero todos juntos.

“Todos los sistemas están rotos: el sistema económico está roto, el sistema de inmigración está roto, el sistema de bienestar está roto, el sistema educativo está roto. No vamos a solucionar estos problemas si no somos decentes entre nosotros. si no nos hablamos”, aseveró en el pódium.

Y continuó: “Algunas de las soluciones serán conservadoras; algunas serán liberales y progresistas. Pero es a través de ese conflicto, esos argumentos y debates para los que se creó esta misma cámara, que llegamos a la mejor solución posible”.

Tim Ryan, de 49 años fue elegido por primera vez en 2002, sirvió 20 años en la cámara baja del Congreso y presentó una candidatura fallida para presidente en 2020 y para el Senado en 2022. En noviembre de 2016, Ryan lanzó un desafío fallido para destituir a Nancy Pelosi como líder del partido Demócratas de la Cámara.