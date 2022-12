Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de diciembre de 2022

Leo

Vienen grandes oportunidades en tu vida, oportunidades que deberás de aprovechar ahora más que nunca porque serán la clave para que logres consolidar cuanto te propongas. Prepárate para gastos de navidad de última hora que podrían afectar demasiado tu bolsillo. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas pues cada persona actúa distinta y ve las cosas de manera diferente a ti, el tratar de hacerlo podría traerte problemas con amistades o un familiar. No te preocupes por quien te fregó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer. No dejes que la rutina o monotonía arruine tu relación en caso de tener una, debes aprender a innovar y demostrar más tus sentimientos con tu pareja o de lo contrario te van a mandar al chorizo dentro de poco tiempo. Debes aprender que la vida es muy corta para dejar pasar las buenas oportunidades, ya no es momento que te detengas por nadie y vayas por eso que mueve tu mundo y constituye tu felicidad.

Virgo

Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada que esa información podría ser utilizada en tu contra. Podrías exponerte a chismes en estos días, que estos días de estar en familia te ayuden para reflexionar. Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas, ponte las pilas o podrías cometer ciertos errores de los cuales te lamentarás en un futuro cercano. No dejes pendientes para el día de mañana o de lo contrario se te juntará el trabajo. Un viaje que habías planeado se cancela o tendrá que esperar un poco más para que se lleve a cabo. Cuida tu cuerpazo criminal el cual lo has expuesto demasiado y le has entrado duro y tupido a las harinas y los refrescos, recuerda que eres de los que subes muy rápido de peso. Vienen días de muy buenas oportunidades para ti en lo laboral inclusive podrías cambiar de trabajo muy pronto, escucha las oportunidades y ve por esas que te den lo que quieres y necesitas.

Libra

Cuidado con una persona de piel aperlada la cual va a meter cizaña en tu relación o va a estar hablando mal de tu familia. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí. Temporada navideña de cambios y de perdonar errores del pasado. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor pues sueles exigir demasiado y por eso no dan el siguiente paso contigo. Una amistad anda de lengua suelta sino le pones un alto te vas a meter en grabes problemas. Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo. Es probable que en estas fechas te des cuenta quien de verdad vale la pena y quien no te sirve ni pa ir a incomodar a su santa madre. Trata de guardar un poco de dinero pues vendrá la oportunidad de una inversión iniciando el año. En los negocios grandes ganancias, lo tuyo es el comercio y los negocios, eso te dejará grandes ganancias económicas. Vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea. Cuidado con una perdida material pues por descuido podría suceder en cualquier momento.

Escorpión

Cuídate de una persona de 25 -35 años aproximadamente de piel blanca, no tiene buenas intenciones. Amistad de tu pasado retorna con la cola entre las patas. Aléjate de quien no te quiere, no te tolera o le molesta tu presencia, no vale la pena que la pases mal, valórate y ten un poco más de dignidad. Te viene una buena temporada decembrina que deberás aprovechar en familia. No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. Es necesario que creas en quién eres y hacia dónde vas pues solo así consolidarás cuanto te propongas, quieras y desees. Es momento que cambies tu forma de ver la vida y seas más positivo con tu actitud o de lo contrario no lograrás atraer nada bueno a tu vida. Entras en una excelente etapa, pero necesitarás poner mucho de tu parte para que todo salga de la mejor manera, no necesitarás andar de arrastrado o arrastrada por nadie pues la misma vida te dará un montón de opciones para que logres concretar algo estable y duradero.

Aries

En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de enero. Cuida tus gastos en regalos ine edáficos estas fechas. Disfruta más tu vida y no te estreses por cuestiones que no valen ya la pena. Recuerda que tu signo es una esponja y absorbe lo que les rodean sobre todo si son injusticias, procura que la gente que esté a tu alrededor sean personas que te aporten algo a tu vida o te hagan sentir mejor. Vienen momentos grises sobre todo a la hora de ir a dormir, recordarás muchas cuestiones de tu pasado que en su momento te dañaron e hicieron la persona que ahora eres. Ten cuidado con amores de un rato, no te convienen pues eres muy de enamorarte rápido. Cambios de humor inesperados que podrían dañar a tu familia, déjate ya de esas fregaderas que ahorita el horno no está pa bollos. Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos, podría llegar del pasado. No te atontes en los negocios pues podrías tener grandes ganancias. La tontes que te caracterizaba quedará en el pasado pues tendrás la actitud y el carácter que se necesita pa mandar a freír espárragos a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida.

Tauro

Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus mendigos problemas solo y hacerte responsable de tus actos. Hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos sexuales estarán muy despiertos, ten mucho cuidado de cometer errores o imprudencias sobre todo con amistades. Días de reflexionar para poder recibir el año al 100. Aguas con tu orgullo y altanerismo pues una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado, quizás los golpes de la vida que has recibido han causado dicha situación, no te preocupes si ser así te hace no sentir los golpes, dale para delante. Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar puertas que quedaron abiertas, no regreses a las mismas fregaderas habiendo tantos errores por cometer. Planes de un viaje en el cual el placer será el motivo principal. Que mendigue amor quien no se quiera y quien no se valore, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más bitch en ese aspecto. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo.

Géminis

Deja de pensar que el mundo va a cambiar para bien por su propia cuenta, pon de tu parte y cambia tu entorno y no trates de modificar el de los demás o de lo contrario te meterás en serios problemas. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptarlos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. Temporada navideña de grandes cambios que te beneficiarán mucho. No te culpes de cuestiones del pasado, ni pex, la vida sigues es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños. Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu talón de Aquiles, pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va a encargar. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa fregarte la caricia y después ni adiós te dicen. La vida te pondrá muchas oportunidades, pero si te atontas buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Date tu lugar y ponte más culeis antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental que no vaya con tus intereses, sueños o metas.

Cancer

Ponte a quitar de tu vida y tu camino a todas esas personas que no tengan nada bueno que ofrecerte y solo te llene de apuros, depresiones y mal humor. Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía. Te enteras de cómo está jodiendo la vida a expareja. Viene posibilidades de realizar un cambio en tu vida el cual te va a beneficiar mucho, dale pa delante. Aprovecha esta navidad para hacer los cambios necesarios en tu vida los cuales te dejen un buen sabor de boca. Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. Dinero que te debían regresará y quizá hasta con intereses. Una amistad te buscará por problema sentimental. Tu familia deberá de ser lo más importante en esta etapa de tu vida, disfrútala lo más que puedas pues el día de mañana podrías lamentarte de no hacerlo.

Piscis

No descuides tu cuerpazo criminal, estas en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar mucho el lograr perder peso. Viene una navidad en paz y tranquila con tus seres queridos. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante. El amor será un sentimiento complicado para tu vida pues no sabrás qué camino recorrer para lograr consolidar una relación estable. No te lamentes por lo que no tienes o te cuesta tener, si te aplicas se materializará a mediados del mes de enero o principios de febrero. Caerás en tristezas en estos días, pero al poco tiempo saldrás de ese estado, estarás extrañando mucho a persona de tu pasado. Tu problema es el miedo a quedarte solo o sola o que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron en tu pasado, quita esos miedos que no te conducen a nada bueno solo a mortificarte por algo que siempre ha tenido solución.

Acuario

Cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías caer en depresiones que son muy fuertes sin motivo alguno. Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo. No te desesperes si las personas a que quieres no están contigo en estos días, tiempo al tiempo. Tu orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona del primero, sino bajas la guardia podrías perder demasiado. Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con quien de verdad vale la pena. Podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas bastante complicados. Cambios de humor muy perros que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente. Es momento de empeñarte a toda costa a cumplir ese sueño que no has podido lograr, has a un lado todos esos obstáculos y centra tu energía en ir por eso que tanto quieres, amas y deseas. Cuida tu sentido de humor pues podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días, que no te afecte o amargue.

Capricornio

Ten mucho cuidado con cambios de conducta porque andarás en un tono que no te aguantas. Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca. Navidad de cambios y de enfocarte en lo que en realidad importa. Vienen oportunidades de fajes con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes que no es momento para hacerlo. Si tu pareja se muestra distante, dale su tiempo, algunas veces le fastidias mucho. Fiesta o salida en puerta en próximas fechas y la posibilidad de una noche de pasión con amistad con quien ya ha existido cierta atracción desde hace tiempo. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la mendiga salida. Vienen días en los cuales no tolerarás a ciertas personas y no te quedarás callado o callada al punto de terminar discutiendo con una persona. Cuida mucho tu alimentación y trata de descansar más, piensas muchas tonterías antes de dormir y eso te quita mucho el sueño y te afecta, envejecerás más rápido sino cuidas ese aspecto.

Sagitario

Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo, dos oportunidades de trabajo te esperan, pero necesitas poner de tu parte pa que la mejor de ellas se consolide. Ya no eres la misma tonta de antes, por lo tanto, será complicado que te vuelvan a ver la cara. Familiar se enferma, nada de gravedad, tiene que atender cuestiones de presión arterial o problemas en los riñones. Cierra el año 10 de 10 así que pon de tu parte para que todo fluya de la mejor manera. Que tu pareja no te diga cada rato que te ama no significa que no sea así, no todos tiene la facilidad de expresar lo que sienten, deja de hacerte ideas tontas en tu cabeza. Tu trabajo se visualiza bien sin embargo si buscas otras oportunidades de crecimiento las encontrarás antes de lo que te imaginas. No dejes que la vida te cobre facturas que no te corresponden, quita todo eso que te hace daño y no te deja avanzar. Te van a pedir ayuda ya sea económica o moral en estos días, familia o amistad. Embarazo dentro de la familia y posibilidad de salir a un viaje con amistades o personas que quieres mucho. Amor de una noche con amistad o expareja. Ten cuidado con tus alimentos pues le has echado mucho a la piñata y podrías sufrir de serias infecciones.