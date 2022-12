Qatar 2022: la suma de dinero que podría ganar Benzema si Francia es campeón a pesar de no haber disputado el Mundial

Francia tiene la posibilidad de bicampeonar en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Además de la gloria deportiva, las selecciones suelen recibir una millonaria recompensa económica que se reparte entre todo el cuerpo técnico y el plantel. Karim Benzema es uno de los convocados galos que recibiría parte de la prima a pesar de no haber jugado el certamen ecuménico.

El delantero fue llamado en la lista de 26 de Didier Deschamps, pero a días del debut sufrió un desgarro en el cuádriceps del muslo izquierdo en un entrenamiento en la nación asiática. El Balón de Oro abandonó el predio y se fue a España, pero no fue desafectado.

Esto generó que a pesar de no haber participado ni un minuto con Francia, Karim cuente como campeón para la FIFA en caso de que los europeos se coronen.

Las normas de repartición de primas suelen ser acordadas entre capitanes y directivos de la Federación, por lo que si este domingo Francia es nuevamente campeona de Mundial, Benzema estaría en la lista de beneficiarios del premio económico, aunque posiblemente no lo reciba al no haber participado.

De acuerdo con información adelantada por el medio Le Parisien, la Federación de Francia acordó un premio de $ 420.000 dólares para cada futbolista. Deschamps tuvo la oportunidad de revertir esta situación llamando a un reemplazo para Benzema, pero desistió de la opción.

El campeón del Mundo cobrará $40 millones de dólares por parte de la FIFA. En caso de ser Francia, gran parte del dinero se dividirá entre los jugadores y un monto será destinado al desarrollo de 15.000 clubes amateurs del país.

A pesar de haber podido escoger un sustituto para Karim, Deschamps decidió no hacerlo. “He tenido lesionados, entre ellos Karim, pero también Lucas Hernández. Desde que se fueron me quedé con 24 y me centro en esos. Hacer la pregunta es, cuando menos, torpe para ellos”.

En las últimas horas, sonó con fuerza un viaje del delantero a Qatar, pero el DT no quiso ahondar al respecto. “No me ocupo yo de las invitaciones de los jugadores lesionados o de los antiguos jugadores. Unos estarán y otros no, no lo sé”.

