Katie Holmes celebra su cumpleaños con el corazón roto

La actriz estadounidense Katie Holmes está cumpliendo 44 años, pero lejos de festejarlos, ahora mismo pasa por un momento complicado.

Y es que la estadounidense rompió su relación sentimental recientemente con el compositor Bobby Wooten III luego de ocho meses de juntos.

A ambos se les vinculó de forma romántica en abril de este año, cuando fueron fotografiados besándose en la ciudad de Nueva York.

Un mes más tarde, ambos asistieron juntos a la gala del 25 aniversario de Moth Ball.

En junio, la actriz aceptó la invitación del compositor a un matrimonio en los Hamptons, era el casamiento de un amigo suyo.

En este evento ambos parecían amarse, se mostraron con mucho afecto durante todo el rato y lucían muy enamorados.

Aún no está claro el motivo de su separación, pero se trata de otro fracaso sentimental para la actriz, quien anteriormente salió con Emilio Vitolo Jr, un chef reconocido.

Holmes estuvo casada con el actor Tom Cruise, de 2006 a 2012, matrimonio del cual nació su hija Suri, que hoy tiene 16 años.

Se sabe que también salió en secreto con Jamie Foxx durante seis años.

Con Vitolo se pudo conocer que la relación terminó porque “se estaban moviendo demasiado rápido”, explicando que su hija “siempre es lo primero“.

Un poco de su carrera

Holmes alcanzó el estrellato gracias al papel de Joey Potter para la serie de adolescentes llamada Dawson Creek, transmitida entre 1998 y 2003.

Fue a los 14 años de edad que inició su carrera artística cuando empezó a asistir a una escuela de modelaje en Toledo. Participó en la Asociación Internacional de Talento y Modelaje, que se realizó en Nueva York en 1996.

Después de su éxito en Dawson Creek, proyectó una película de terror juvenil: “Comportamiento Perturbado”, esto fue con James Marsden.

Sin embargo, también alcanzaría el éxito con First Daughter y Battman Begins, en 2004 y 2005, respectivamente.

Tras su boda con Tom Cruise, Holmes estuvo un tiempo alejada del cine, hizo una excepción con Mad Money en el año 2008.

Para 2009 retomó su carrera con todas las energías y ese año grabó tres películas: The Extra Man y The Romantics, también el thriller Don’t Be Afraid Of The Dark.

