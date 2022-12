La carta de tarot para la semana del 19 al 25 de diciembre 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. El Ermitaño

1. El Ermitaño: Tu voz interna te grita que es momento de el auto conocimiento. Llegó el tiempo de introspección y conocerte un poco más, ya no puedes ir por la vida al hay se va, no, es tiempo de escucharte, de escuchar a tu cuerpo, mente, alma y corazón. Y para lograr esto necesitas estar en calma y en soledad, y desde esto sentir y acomodar todo en su justo lugar y tiempo. Tiempo adecuado para retomar estudios, tu memoria e inteligencia están más agudos que nunca y con ello la puerta a nuevas posibilidades de conocimiento abiertas para ti. En el amor se pueden reavivar pasiones del pasado, pero antes de recomenzar algo ahí pregúntate: por qué esa relación terminó. Ahí estará la respuesta a seguir o no en esa nueva reaparición del pasado. En el trabajo cuida de que todo marche como relojito, pero sobre todo cuida de que todos a tu alrededor trabajen en equipo.

2. Siete de Bastos

2. Siete de Bastos: Es momento de demostrarte a ti a los demás de qué eres capaz. Seguramente ya estas cansado, cansada, de trabajar tanto, de abrirte camino, de esfuerzo realizado, quizá la fuerza ya está mermando, pero todo eso está por parar y traerte por fin el regalo a todo lo trabajado. No descuides ni un momento tu trabajo, hay gente que quiere tu puesto, tu lugar, así que ojo ahí. En el amor la relación puede mejor drásticamente a base de buena comunicación, pero también es momento de blindarla, la solidaridad y el amor que demuestran puede causar envidias, chismes e intrigas, así que es mejor guardar sus planes para que no sean un arma en su contra. En la salud una actitud positiva puede hacer grandes cambios en todo lo que tiene que ver con tu cuerpo físico y si algo te preocupa llegó el momento de enfrentarlo, solamente así podrás tener la seguridad de lo que le pasa a tu cuerpo y ponerle remedio justo a tiempo.

3. La Rueda de la Fortuna

3. La Rueda de la Fortuna: Esta semana verás el final de una situación o de una relación, todo tiene un principio y un fin y estos días pueden representar nuevas formas, nuevas maneras de llevar la vida. Que no se te olvide que todo cambio conlleva una nueva oportunidad. Nuevas posibilidades, puertas abiertas de par en par, será momento de elegir alguno de todos esos nuevos horizontes. Cuando comprendas la ley de los ciclos, mayor será el dominio sobre lo que te espera en el futuro que vas construyendo. Esta carta te invita al progreso, te invita a mirar adelante y seguir moviéndote. El destino tiene marcado para ti grandes sorpresas en el amor, habrá reencuentros que te darán grandes momentos, no te niegues a volver a intentarlo con alguien del pasado, seguramente los dos ya sanaron y en el hoy las cosas pueden ser distintas; platica, escucha lo que te quieren decir, no supongas y después de esto podrás tomar una determinación. Decisión es la acción por seguir esta semana.