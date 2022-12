Lluvia de estrellas en la final Qatar 2022: Elon Musk, Ronaldinho, Zlatan, Pogba y más, presenciaron en vivo el juego entre Argentina y Francia

La final del Mundial es el juego más importante del fútbol y se realiza cada cuatro años, por lo que los diversos personajes importantes del deporte, la política y el entretenimiento se dan cita.

El partido entre Argentina y Francia en Qatar 2022 no fue la excepción y vimos en las tribunas y en los palcos a numerosas celebridades, entre las que destacaron los exfutbolistas Ronaldinho, Roberto Carlos, Ronaldo Nazário, Cafú, Francesco Totti, Alessandro del Piero, Marco Materazzi, el Kun Agüero e Iker Casillas.

Copa do mundo com a família reunida 🤙🏾 pic.twitter.com/yxJu9eW4Md — Ronaldinho (@10Ronaldinho) December 13, 2022

Mesa de leyendas: Totti, Del Piero y Materazzi (con cámara en mano), se relajan a minutos del inicio de la final del Mundial de #Qatar2022. Ellos sí que saben cuanto pesa la Copa del Mundo… pic.twitter.com/sxA8xPtM8F — SportsCenter (@SC_ESPN) December 18, 2022

También asistieron otras grandes figuras, como el tenista Novak Djokovic, el piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, el expeleador de artes marciales mixtas Khabib Nurmagomedov, el presidente de Francia Emmanuel Macron y el empresario Elon Musk. Formula One driver Pierre Gasly and Novak Djokovic at the World Cup final. pic.twitter.com/XBpUShK4wm— Andrew Leyden (@PenguinSix) December 18, 2022 World Cup final !! @djokernole



📸: https://t.co/rw4o2IWJ3q pic.twitter.com/DCrudfrAwL— Julie 🇫🇷🇬🇧 (@NDjokofan) December 18, 2022

Al encuentro que terminó ganando Argentina en penales tras un empate de 3-3 en 120 minutos, que muchos calificaron como la mejor final de la historia, también dijeron presente figuras actuales del balompié como Paul Pogba y Zlatan Ibrahimovic. ¡QUE IMAGEN!



Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba presentes en la final del mundial de Catar 2022. pic.twitter.com/7EOfVxw92K— منتصرا 🇶🇦 (@victoriososomos) December 18, 2022

