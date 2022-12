‘Kun’ Agüero explota en Twitter y explica el motivo de su insulto a Camavinga

Tras la consagración de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 el pasado domingo ante Francia, la celebración de los albicelestes estuvo marcada por la euforia y unos cuantos episodios polémicos como cuando Sergio ‘Kun’ Agüero insultó al jugador galo Eduardo Camavinga durante una transmisión en vivo en pleno vestuario.

Las redes sociales hicieron tendencia ese clip y dieron de qué hablar durante horas, alimentando las especulaciones sobre la razón por la que Agüero se refirió en esos términos sobre el joven mediocampista.

Este lunes a través de Twitter, el ‘Kun’ tuvo que salir hasta en dos ocasiones a aclarar la situación debido a la gran ola de críticas e informaciones al respecto. Fue en una interacción con el periodista del diario Marca, Ramón Álvarez de Mon, donde el exjugador respondió.

El comunicador escribió un tuit criticando el proceder del argentino junto al video del momento en el se insultó al futbolista del Real Madrid. “Muy mala clase de Sergio ‘Kun’ Agüero. Camavinga no le hizo nada”.

Muy mala clase del @aguerosergiokun. Camavinga no le hizo nada. pic.twitter.com/qRCAp6e3nQ — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) December 19, 2022

Posteriormente, el exdelantero del FC Barcelona respondió explicando los motivos y dejando una advertencia al final. “Jeee. A ver, primero no tengo nada con él y segundo es una broma de festejo. Además, si buscas en stream siempre bromeo con su nombre. No busques problemas pá”. Jeee . A ver primero no tengo nada con el y Segundo es una broma de festejo . Además si buscas en stream siempre bromeó con su nombre . No busques problemas pa 😎 https://t.co/meknNWx0oy— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 19, 2022

Segunda aclaración del conflicto Agüero – Camavinga

En la misma integración ente Agüero y el periodista, un fanático se mostró indignado por la acción del exfutbolista albiceleste y le criticó con dureza. “Hay que tener el corazón malo para reírse de un muchacho que con 19 años ha sido campeón de champions y finalista Mundial”. Hay que tener el corazón malo para reírse de un muchacho que con 19 años ha sido campeón de champions y finalista mundial.— ☠💀 (@CML0879) December 19, 2022

Esto generó una segunda reacción en Agüero, quien quiso bajar los decibelios de una polémica que se extendió por horas en redes sociales. “Jeee, pero flaco no entendés que no tengo nada contra él. Es un crack el chabón. Posta que es broma como hago en stream. Cero maldad hermano. Paz y amor”. Jeee pero flaco no entendes que no tengo nada contra el 🤦🏽‍♂️. Es un crack el chabon . Posta que es broma como hago en stream . Cero maldad hermano . Paz y amor 🥰 https://t.co/KHaU8DOBYC— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 19, 2022

En uno de los cánticos de celebración tras la entrega de la Copa del Mundo a Argentina donde pedían “un minuto de silencio”, a Agüero se le oyó decir “Para Camavinga (…) cara de ping* ese”.

Te puede interesar:

·Messi celebró Mundial de Qatar 2022 con cánticos groseros hacia los periodistas (Video)

·‘Dibu’ Martínez rechazó y atacó a aficionado mexicano que intentó regalar sombrero a la seleccción de Argentina (Video)

·Qatar 2022: aficionada perdió los estribos y mostró los senos en pleno estadio tras el triunfo de Argentina (Video)

**