La Opinión Hoy: De la mano de Messi, Argentina es el nuevo campeón del fútbol mundial

Se han disputado ya los 64 partidos de la Copa del Mundo y tenemos un digno campeón, la selección de Argentina logró la tan ansiada tercera estrella de su escudo al empatar con Francia (3-3) y luego imponerse en tanda de penales por 4-2.

Los sudamericanos mostraron mejor temple y técnica para imponerse a los galos en la instancia decisiva.

Rafael Cores, productor ejecutivo de La Opinión, analizó lo que fue este partido desde el lugar de los acontecimientos, en Doha, Qatar:

“Un partido histórico, el Lusail estaba totalmente lleno y ese estadio va a pasar a la historia como el lugar donde Lionel Messi subió al Olimpo del fútbol. Ya estaba, pero se confirmó”, dijo de entrada Cores.

“Todos los aficionados salían del recinto diciendo ahora sí, que Messi es el mejor de la historia, solo por eso fue un partido increíble, que parecía que se lo llevaría Argentina con cierta facilidad, pero luego como si un guionista de Hollywood hubiese escrito este partido, se fue hasta los penales. Hay que decir que el juego tuvo a un tremendo Kylian Mbappé, que desde luego tomará el relevo de Messi como mejor jugador del mundo muy pronto”, prosiguió nuestro productor ejecutivo.

Carlos Millet, periodista deportivo de La Opinión, también tuvo algunas palabras sobre lo que fue el triunfo albiceleste en Qatar.

“Una Copa del Mundo que fue muy emocionante, bastante sorpresiva en muchos sentidos, pero no con el campeón del mundo, a los que muchos consideraban como favoritos, los argentinos, lograron conseguir esta estrella y la grandísima figura de Messi, que como bien dice Rafa, está en el Olimpo del fútbol, ya pertenecía, pero sí necesitaba este logro para sentarse en la mesa de los Pelé y Maradona”, expuso Millet.

Millet expresó que cree que a Messi le queda otra Copa del Mundo, siente que Argentina lo necesitará en el Mundial del 2026. Opinión que Cores agregó:

“Lionel Scaloni (técnico de Argentina) dijo en rueda de prensa que a Messi hay que guardarle un sitio para el próximo mundial. Así que tendría 39 años, no sé si estará para jugar a ese nivel, me cuesta creerlo, pero eso está por verse. Será cosa de que él decida si quiere jugar otro o no”.

Messi se marcha de esta Copa del Mundo con 7 goles y 3 asistencias y no fue el máximo goleador porque Mbappé marcó hat-trick, que por cierto fue el segundo en una Final de Mundial, después que lo hiciera Geoff Hurst, que le dio el título a Inglaterra sobre Alemania (4-2) en 1966.

Balance general

Por último, Cores hizo un balance en general de lo que fue la Copa del Mundo, tanto en la organización, como en lo deportivo:

“A la organización solo se le puede poner un 10. Ha sido increíble tener a todos aficionados en la misma ciudad, se llegaba tranquilamente a los estadios, el transporte funcionó, la seguridad muy bien. No se puede ocultar las irregularidades, con los reportes de los medios de otros países, la FIFA tiene que tomar nota de eso”, explicó.

“En cuanto a futbol, a mí se me quedo un poco corto en cuanto a calidad. Muchos equipos prefirieron no tener el balón, no proponer, jugar al contraataque, ser un poco más defensivos, confiar en el físico y me alegro de que Argentina haya salido campeón. Tuvimos el gran fracaso de Brasil que se esperaba que llegara más lejos”, continuó.

“Los jugadores argentinos cumplieron, como grupo fue el más homogéneo, había mucha comunión también con los medios y la afición, todo eso ayudó muchísimo a que hayan triunfado en este Mundial”, finalizó Cores.

