Crece el hambre en Los Ángeles: conoce el banco de alimentos que reparte comida saludable

De no ser por la despensa de comida fresca que Virginia Méndez recibe gratis dos veces por semana, su familia tendría problemas para poner alimentos sobre la mesa de su hogar.

“Todo se ha puesto muy difícil desde la pandemia. Hay veces que tenemos comida y otras no”, dice esta madre soltera, originaria de Oaxaca, México que vive en Los Ángeles.

Virginia tiene 5 hijos mayores.

“Ellos trabajan, pero la mayor parte de lo que ganan se nos va en pagar la renta”, dice.

Para ella, descubrir el banco de alimentos Food for Health de la AIDS Healthcare Foundation (AHF) en el área de Westley-Pico Union, a un par de cuadras del parque MacArthur de Los Ángeles, ha sido, dicho en sus propias palabras, “una bendición”.

Virginia Méndez recibe su despensa. (Araceli Martínez/La Opinión)

Cuenta que desde hace más de un año, no falta por la despensa de comida saludable que le entregan, y que le sirven para que su familia no pase hambre.

“Antes llegaba a las tres de la mañana y hacía fila hasta las 9 de la mañana cuando abrían y nos entregaban la despensa”, dice.

Pero desde noviembre, ya no tiene que madrugar porque el banco de alimentos de la AHF puso en marcha un sistema de citas.

“Una noche antes tengo que escanear un flyer que nos han dado a las personas que somos regulares, y luego de poner nuestro nombre y dirección, automáticamente me dicen a qué horas debo pasar por mi despensa”.

Así que dice se siente muy bendecida de tener esta ayuda.

“Ahora me tocó que me dieran pan, una lata de salmón rosa, frijol, arroz, aceite, leche, huevos, vegetales y frutas frescas”, dice contenta.

Sarah Martínez recoge su despensa de alimentos. (Araceli Martínez/La Opinión)

Este jueves, el Food for Health va a entregar dentro del paquete de alimentos, un jamón para que las familias puedan disfrutar de su cena de Navidad. El Día de Acción de Gracias, les proveyeron un pavo.

A diferencia de otros bancos de alimentos, en la despensa que entrega la AHF abundan los vegetales y frutas.

“Las adquirimos en unas fincas familiares de Santa María, California. La comida es súper fresca. La gente escoge los vegetales que necesitan. Y cada dos meses, hacemos una encuesta para que nos diga sus necesidades sobre el tipo de comida que más necesitan”, dice Carlos Marroquín, un cartero jubilado de Los Ángeles que ahora es el director nacional de los programas de Food for Health de la AHF.

“Viene por comida gente de todos los orígenes, coreanos, mexicanos, centroamericanos, afroamericanos, de todo”, explica.

Verónica Az, una madre de origen guatemalteco, acudió con uno de sus gemelos y su hija mayor al banco de alimentos. “Mi esposo trabaja en la costura y no nos alcanza. No gana mucho para mantenernos a los 5 que somos de la familia. Por eso, esta despensa es una buena ayuda”.

Sarah Martínez, una madre de 70 años también acude cada semana por su despensa de comida.

“El seguro social me da cada mes como $400. Es muy poquito dinero, aún para mí que vivo sola. Por eso esta comida nos ayuda mucho”.

La gente ya no tiene que madrugar. (AM/La Opinión) Verduras frescas. (AM/La Opinión) La gente puede escoger sus vegetales. (AM/La Opinión)

De acuerdo al condado de Los Ángeles, la mayoría de sus residentes, entre los 18 y 40 años, latinos y de bajos ingresos, han experimentado inseguridad alimentaria este año y en el 2021.

Lo que es más, en 4 de cada 10 familias donde han sufrido de hambre, hay niños.

La causa principal de la inseguridad alimentaria es atribuida a la pobreza, con un 35% de las familias que viven por debajo del nivel de pobreza federal, y que reportan una lucha crónica por poner comida en su mesa.

“Al ver la necesidad de comida que cada día crece más, la fundación AHF me contactó porque querían abrir programas para proveer alimentos. Ellos se dedicaban solo a la vivienda y al cuidado de salud. Compran edificios grandes y bajan la renta a la mitad para apoyar a la población sin hogar y otras familias vulnerables. Pero no quisieron quedarse solo ahí sino que decidieron conectar la vivienda, con la medicina y el alimento”, dice Marroquín.

“Ellos vieron que tú le puedes ayudar a la gente con medicina y vivienda, pero si no comen bien, no sirve de mucho”.

Así fue como hace un año tres meses, la AHF abrió el banco de alimentos en el edificio The Sinclair, el barrio de Westley y Pico Union.

Carlos Marroquín, director nacional de los programas de Food for Health de la AHF. (Araceli Martínez/La Opinión)

Tres modelos de comida

Marroquín comenta que el plan es ofrecer tres modelos de comida para combatir la inseguridad alimentaria: los bancos de alimentos que proveen despensas gratis; mercados de comida barata; y el tercero, abrir restaurantes a bajo costo.

“Estamos en proceso de abrir un restaurante en el centro de Los Ángeles para ofrecer las tres comidas bajo un modelo, en el que el desayuno costará un dólar; el almuerzo, dos dólares; y la cena, tres dólares”.

Se trata de tres modelos que quieren replicar y ampliar por todo Estados Unidos.

“En el banco de alimentos de Westley-Pico Union entregamos 500 despensas a la semana, pero ante la necesidad que hemos visto, queremos subir esa cantidad en enero”.

Para eso, dice que están por adquirir otra organización que no tiene los fondos para funcionar, y que provee comida para 3,000 personas a la semana en el South Bay de Los Ángeles.

Verónica Az acude por comida para su familia. (Araceli Martínez/La Opinión)

Quiénes se benefician

Dijo que entre quienes acuden por las despensas se encuentra gente no solo de las minorías, sino de todos los rangos de edad, adultos mayores, universitarios, madres solteras, y gente que trabaja pero que no le alcanza.

“Muchos vienen de lejos. Nos damos cuenta porque para inscribirse les preguntamos por la zona postal donde viven y cuántas personas hay en su casa. Eso nos va a ayudar para saber donde necesitamos abrir mercados a bajo precio”.

Revela que también llevan a cabo bancos de alimentos de manera no prevista en lugares donde detectan que han sido las más impactadas por el alto costo de la comida y la inflación como el sur centro de Los Ángeles, este de Los Ángeles.

“En la Florida, después del huracán, abrimos en Fort Lauderdale y Fort Myers”.

Marroquin observa que ante la necesidad de comida y los incrementos en los alimentos y la vivienda, programas como el de AHF son muy importantes.

“Frente a esto, la gente se mira en una situación en la que tiene que tomar decisiones sobre el gasto, y a veces se sacrifica la comida. Por eso las despensas son muy importantes”.

Giselle es una de las voluntarias del Banco de Comida Food for Health. (Araceli Martínez/La Opinión)

Pero recalca que desde que abrieron su intención ha sido proporcionar comida saludable.

“En otros bancos de comida, que reciben donaciones, a la gente les dan comida que está a punto de expirar, muchas latas; y a veces eso no es efectivo para la gente que tiene ciertos requerimientos de alimento debido a sus condiciones de salud”.

Por esa razón, indica que nacieron con la meta de ofrecer una despensa con comida saludable y fresca, con latas en muy contados casos, y verduras y frutas traídas directamente de la huerta.

“Si nos cuesta más, pero es lo que la gente quiere y nos ha pedido”.

Carlos Marroquín dice que los bancos de comida como Food for Health hacen una diferencia en la vida de las personas. (Araceli Martínez/La Opinión)

Hace ver que al final de una entrega de comida, hay cero desperdicio, nada se queda y todo se va.

“Es tanta la necesidad que la gente que no logró apuntarse, viene y la ponemos en una lista de espera. Cuando cumplimos con las citas, los llamamos para que vengan por sus despensas. En dos horas se acaba todo”.

De acuerdo a Marroquín, lo más bello de este esfuerzo, es ver cómo se han acabado esas líneas grandísimas de gente que llegaba de madrugada por comida

“Me tocó ver otros lugares en los que las personas, pasaban toda la noche desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana del otro día, en espera de su comida. Eso me tenía muy preocupado, más aquí en Westley-Pico Union que puede ser un área peligrosa en la media noche. Por eso invertimos en un programa de citas que ha funcionado muy bien y evita que las familias tengan que esperar horas de madrugada”.

Vegetales a precios accesibles. (AM/La Opinión) Frutas directamente del huerto. (AM/La Opinión) También ofrecen lacteos. (AM/La Opinión) Anaqueles de comida. (AM/La Opinión) La tienda Food for Health de Hollywood. (AM/La Opinión)

Mercados a bajo precio

La Fundación AHF también abrió este año su primera tienda Food for Health a bajo costo dentro de las instalaciones de la tienda de segunda Out of Closet localizada en el 4905 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90027.

“Compramos los productos en paquete recién cortados y les quitamos el 20% del costo para que sean accesibles para la gente. El año que entra queremos abrir más tiendas en Chicago, Houston, Ohio, Puerto Rico y Little Haiti en Miami, en lugares donde hay desiertos de comida, no hay acceso a las tiendas o hay que manejar muchas millas para llegar a un mercado. De esa manera, queremos combatir el hambre. Incluso a quienes no pueden, los apoyamos con cupones de compra”.

La tienda Food for Health de Hollywood abre de martes a sábado de 12pm a 7pm.

Según el Buró de Estadísticas del Trabajo de Estados Unidos, en los últimos 12 meses en el área de Los Ángeles, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 6.0%; particularmente los precios de los alimentos se incrementaron 7.8%, los de la energía 11.5%, en gran medida como resultado de un alza en el precio de la gasolina.

El índice de todos los artículos menos alimentos y energía avanzó un 5.2% durante el año.