Messi la sigue rompiendo: ahora protagoniza el post de Instagram con más likes de la historia

Lionel Messi sigue rompiendo récords incluso fuera de la cancha de futbol, esta vez al protagonizar el post te Instagram con más likes de la historia.

Según confirmó hoy la página oficial de Guinness World Records, un post de la superestrella del fútbol y ahora ganador de la Copa del Mundo Lionel Messi se ha convertido en el post con más likes de Instagram, con más de 67 millones de likes (¡y subiendo!).

En el post que llevó a Messi a conseguir este récord fuera de la cancha de futbol aparecen varias fotos suyas sosteniendo el famoso trofeo Jules Rimet, así como oras fotos suyas celebrando con sus compañeros de equipo.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……”, escribió el jugador argentino en la publicación de Instagram publicada el pasado domingo.

“Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!”, agregó el astro argentino en la publicación que superó los 67 millones de likes en menos de dos días.

@world_record_egg era el anterior poseedor de este título, con 55,7 millones de likes cuando fue verificado por última vez por Guinness World Records.

Récords rotos en el Mundial

Guinness World Records también destaca que a lo largo del Mundial Qatar 2022, Messi estableció otros cinco récords Guinness:

Mayor número de premios al Jugador del Partido en la Copa Mundial de la FIFA: 11

Primera persona que da asistencias en cinco Copas Mundiales de la FIFA distintas.

Mayor número de partidos de la Copa Mundial de la FIFA disputados por un jugador: 26

Mayor número de partidos de la Copa Mundial de la FIFA como capitán: 19

Mayor número de participaciones en torneos de la Copa Mundial de la FIFA por un jugador (masculino): 5

