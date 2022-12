Niño que lucha contra la leucemia recibe regalo inesperado de navidad por parte de ayudantes de Santa Claus

La familia Rosas celebra que esta navidad pese a estar enfrentando una situación de enfermedad con el más pequeño de la familia, estarán todos unidos para festejar desde casa y no en un hospital.

Marlene Rosas, de 35 años, tiene cinco hijos y hace unos meses se vio obligada a dejar su trabajo debido a que él más pequeño, Damián Rosas, de 10 años, fue diagnosticado con leucemia en abril.

El mundo de la familia cambió por completo pero su fuerza para salir adelante nunca flaqueó. Después de compartir su historia con varias personas, este martes un ayudante de Santa Claus decidió apoyar a la familia para que tenga una feliz navidad.

David Cavazos, artista y dueño del estudio Big Sleep Studio en Paramount, le otorgó un cheque de $4,000 a la familia. Damián también recibió más regalos como gorras, patinetas y hasta un reloj.

Marlene dijo que el regalo económico no lo esperaban y estaba muy agradecida de la ayuda de conocidos y extraños. Concordó que esta ayuda les llega como caída del cielo ya que actualmente solo su esposo trabaja y el tener un ingreso menor en el hogar aprieta los gastos.

“Yo trabajaba en un restaurante y cuando dejé de trabajar comencé a vender mariscos los viernes desde mi casa pero las cosas se complicaron porque tenía que llevar a Damián al hospital a su tratamiento varias veces a la semana”, contó la residente de Pomona.

Agregó que debido a que la condición de su hijo está mejorando, ahora solo tendrá que ir al hospital en el condado de Orange posiblemente una vez por semana.

Damián Rosas, al frente, con sus hermanos. (Sumiistrada)

El diagnóstico

Marlene dijo que estos pasados meses han sido una montaña rusa para la familia ya que nunca se esperaron que Damián fuera a ser diagnosticado con leucemia o cáncer de las células primitivas productoras de sangre.

Damián siempre ha sido un niño alegre y activo. Sin embargo, comenzó a tener dolores de cabeza que con el tiempo se fueron agudizando. Sus padres lo llevaban al doctor pero no había un diagnóstico específico. La situación fue empeorando con el tiempo hasta que los dolores se expandieron al estómago y su energía decaía demasiado.

“Lo recogía de la escuela, lo llevaba al doctor y solo me decían que me iban a referir a un neurólogo]”, dijo Marlene.

Cuando por fin se le permitió a Damián hacerse exámenes de sangre en el hospital de niños del Condado de Orange, la familia recibió la terrible noticia de que tenía leucemia.

“En el momento en que escuchó la palabra, sabía que era cáncer, lo primero que pensé fue, ‘Dios mío mi bebé se va a morir’. Miré a mi esposo no sabíamos qué esperar, estábamos muy preocupados”, dijo Marlene.

Pese a que el diagnóstico ha sido devastador y el proceso de recuperación ha sido largo, Marlene agradece que este fue diagnosticado a tiempo ya que le permite al niño tener más oportunidad de mejorarse. Actualmente está en aproximadamente un 95% mejorado.

A su pequeña edad, aunque no entiende exactamente su enfermedad, Damián sabe que tiene problemas de salud y esto le ha hecho madurar a una edad muy temprana.

Tito Rodríguez (izq.) David Cavazos y el pequeño Damián Rosas. (Jacqueline García/La Opinión)

Todos podemos ayudar

Tito Rodríguez, director de la fundación Local Hearts de Long Beach, conoció a Damián en un evento del equipo LA Galaxy. Ahí dijo que quedó impresionado cuando le preguntó qué le gustaría recibir de regalos, refiriéndose a lo material.

“Y me acuerdo que solo me dijo, ‘reza por mí para que esté bien’, y eso me pegó mucho”, recordó Rodríguez.

La ayuda que inicialmente planeaba darle era un pavo para que celebrara el Día de Acción de Gracias en familia pero después de escuchar la historia del pequeño, Rodríguez decidió otorgar a la familia un cheque de $3,000.

Su ayuda no terminó ahí y después de buscar colaboradores, Cavazos sin pensarlo mucho se apuntó a la lista de The Hood Santa—como se le conoce a Rodríguez en la comunidad—para ayudar a Damián.

Mediante una rifa que realizó Cavazos colectó $4,000 los cuales les fueron otorgados a la familia el martes por la tarde.

Cavazos dijo que él es un donador regular de Local Hearts pero desde que escuchó la historia de Damián sabía que era muy especial.

“Íbamos a hacer la rifa y cuando me enteré dije, todo lo colectado se va para Damián. Pusimos los detalles en las redes sociales esperando que más gente se apuntara y se volvió contagioso”, dijo Cavazos.

La ayuda para la familia no terminó ahí ya que también van a recibir ayuda para tener una cena de navidad en un restaurante, ropa para los niños entre otros regalos.

Damián quien parece ser muy tímido se mostró muy contento con el regalo y concordó que estaba agradecido con toda la ayuda que se le ha brindado a él y a su familia.

Marlene contó que inicialmente Damián se cuestionaba “¿Por qué Dios me tuvo que dar esta enfermedad?”, pero ella le dijo que a Dios no se le cuestiona, se le agradece.

“No importa si es bueno o malo. Él es el único que sabe porqué hace lo que hace, solo hay que dar gracias por lo que sea y hoy estamos muy felices y agradecidos”, aseguró Marlene.