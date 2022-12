Vladimir Putin niega planes de “absorber” a Bielorrusia en visita a Lukashenko

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que Moscú no va a absorber a Bielorrusia, durante una visita a Minsk para reunirse con su homólogo Alexander Lukashenko, un importante aliado con el que abogó por reforzar sus vínculos militares.

“Rusia no tiene interés en absorber a nadie. Sencillamente, no tiene sentido“, declaró Putin en una rueda de prensa con Lukashenko, tras su encuentro en Minsk.

El mandatario ruso afirmó que tras un diálogo “sustancial”, Rusia y Bielorrusia acordaron reforzar su cooperación en “todos los ámbitos”, especialmente en materia de defensa.

Putin llegó a Bielorrusia acompañado de sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores después de una ola de ataques con drones contra infraestructuras clave en la capital de Ucrania.

Se trata de “medidas comunes para garantizar la seguridad” de los dos países, la “entrega mutua de armas” y la fabricación de armamento, precisó Putin. Rusia continuará formando a los militares bielorrusos para manejar aviones con capacidad de transportar armas nucleares.

Lukashenko afirmó que Rusia puede prescindir de su país, pero que Bielorrusia no puede prescindir de Moscú. “Y si alguien piensa que podría separarnos hoy, que podría abrir una brecha entre nosotros, no lo conseguirá”, agregó.

