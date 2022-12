10 suplementos que hay que evitar siempre

Los riesgos pueden ser graves, y aumentan cuanto mayor sea la dosis y cuanto más tiempo tomes el suplemento

Los siguientes son 10 suplementos riesgosos que CR, con la ayuda de un panel de médicos e investigadores, afirma que debes evitarlos. En general, el riesgo aumenta cuanto mayor es la dosis y cuanto más tiempo tomes el suplemento. También debes tener cuidado con los ingredientes ilegales o no aprobados, como la tianeptina, la metilsinefrina y el fenibut.

Chaparral

También se conoce como: arbusto de creosota, palo de grasa, jarilla hembra, arbusto de la creosota, larreastat.

Beneficios que se le atribuyen: pérdida de peso; alivia la inflamación; trata resfriados, infecciones, erupciones cutáneas, cánceres.

Posibles daños: problemas renales, daños hepáticos.

Uña de caballo

También se conoce como: [coltsfoot], hierba de la tos, pie de gallo/gallina, pata de mula, Tusilago farfara.

Beneficios que se le atribuyen: alivia la tos, el dolor de garganta, la laringitis, la bronquitis y el asma.

Posibles daños: hepático, posiblemente carcinógeno.

Consuelda

También se conoce como: [comfrey]. hierba mora, hierba bruja, raíz resbaladiza, Symphytum officinale.

Beneficios que se le atribuyen: alivia la tos, las menstruaciones abundantes, los problemas estomacales, el dolor de pecho; como tratamiento del cáncer.

Posibles daños: hepático, cáncer.

Germander

También se conoce como: zamarrilla de los muros, Teucrium chamaedrys o viscidum.

Beneficios que se le atribuyen: pérdida de peso; alivia la fiebre, la artritis, la gota, los problemas estomacales.

Posibles daños: hepático, hepatitis.

Celidonia mayor

También se conoce como: [celandine], golondrina, Chelidonium majus.

Beneficios que se le atribuyen: alivia el dolor de estómago.

Posibles daños: hepático.

Kava

También se conoce como: pimienta ava, kava kava, Piper methysticum.

Beneficios que se le atribuyen: alivia la ansiedad, ayuda a dormir.

Posibles daños: hepático, exacerba la enfermedad de Parkinson y la depresión, afecta la habilidad para conducir.

Lobelia

También se conoce como: hierba para el asma, Lobelia inflata, hierba emética, tabaco silvestre.

Beneficios que se le atribuyen: problemas respiratorios, ayuda a dejar de fumar.

Posibles daños: náuseas, vómitos, diarrea, temblores, taquicardia, confusión, convulsiones, hipotermia, coma.

Aceite de poleo

También se conoce como: [usnic acid], Hedeoma pulegioides, Mentha pulegium.

Beneficios que se le atribuyen: mejora los problemas respiratorios y los trastornos digestivos.

Posibles daños: insuficiencia hepática y renal, daño neurológico, convulsiones.

Ácido úsnico

También se conoce como: barba de musgo, musgo arbóreo, usnea.

Beneficios que se le atribuyen: pérdida de peso, alivio del dolor.

Posibles daños: lesión hepática.

Yohimbe

También se conoce como: johimbi, Pausinystalia yohimbe, yohimbina, Corynanthe johimbi.

Beneficios que se le atribuyen: trata la libido baja y la disfunción eréctil, la depresión y la obesidad.

Posibles daños: eleva la presión sanguínea; provoca taquicardia, dolores de cabeza, convulsiones, problemas hepáticos y renales, problemas cardíacos, ataques de pánico.

