Camilo estrena documental donde cuenta todo de su intimidad ¿con Evaluna?

Camilo logró fama internacional en los últimos tres años al cantar sus temas, incluso lanzó sus primeros dos discos Por primera vez y Mis manos, sin embargo, la pandemia impidió que los presentara en vivo.

Después de la pandemia, era la primera vez que el colombiano pisaba un escenario a pesar de contar con dos discos y varios éxitos en la radio y streaming.

En entrevista, el cantante señaló que para él fue emocionante experimentar algo que otros intérpretes extrañaban. Todas estas emociones están plasmadas en Camilo: El primer tour de mi vida, que se estrenó en HBO Max.

“A diferencia de muchos artistas que extrañaban algo que habían vivido y no podían experimentar más, en mi caso fue el asombro de quien vive algo por primera vez. Mis dos discos los hice sin poder salir. Mi mundo entero era escribir esas canciones y compartirlas. Cuando tuve la oportunidad de salir a la calle y mirar a la cara a esa gente que tomó como propias esas canciones, dije: ‘¡wow!… ¡Me estoy perdiendo de la parte más bonita de hacer música que es compartirla con seres humanos reales!’. Fue un proceso precioso, sobre todo porque fueron dos álbumes, muchas canciones y sentimientos acumulados esperando a ser compartidos”

Este primer tour tuvo cierto paralelismo con la historia personal del ahora esposo de Eva Luna, “empecé mi relación con Eva Luna a distancia, entonces teníamos muchas ganas de vernos. Asumo que fue un poco así mi relación con La Tribu (como llama a su público)“.

“Ambos procesos son la misma historia contada por distintos directores en la misma película. Todo lo que me pasaba en mi vida personal, me estaba pasando en mi mundo creativo, el artesanal. No es casualidad”

CAMILO