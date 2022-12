Continua la expansión de servicios de ayuda en el Centro Médico LAC+USC

El miércoles se anunció una inversión de $50 millones para mejorar y modernizar el histórico Hospital General del Condado de Los Ángeles localizado al lado oeste del nuevo hospital LAC+USC.

El proyecto está configurado para proporcionar unidades de vivienda asequibles, servicios comunitarios, creación de empleo, desarrollo de la fuerza laboral, asistencia para la salud y el bienestar, servicios del condado y energía renovable para la comunidad circundante.

El antiguo hospital ha estado vacante en su mayoría desde el 2008 cuando todos sus servicios fueron cambiados a la nueva instalación. Actualmente mantiene solo el primer piso utilizado por el Wellness Center el cual es una asociación de 33 organizaciones no lucrativas dedicadas a ayudar a sus participantes con problemas de vivienda, seguridad alimenticia, problemas crónicos, violencia doméstica y otros problemas mentales.

Rosa Soto, la directora del LAC+USC Medical Center Fundación y el Wellness Center, dijo que por muchos años ha habido un compromiso para transformar el antiguo hospital en un lugar para la comunidad incluyendo la vivienda. La idea es que el resto del espacio sea ocupado para servicios adicionales para las poblaciones más vulnerables.

El trabajo realizado en la legislatura para aprobar esta financiación fue liderado por la asambleísta Wendy Carrillo quien conoce muy de cerca el hospital. Ella dijo que cuando era pequeña su familia utilizó los servicios del hospital y le emociona saber que ahora ella es quien está ayudando a un cambio positivo para el mismo.

Dijo que desde que tomó posesión como asambleísta en el 2018 ella y la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, comenzaron una conversación acerca de cómo proveer fondos para que el hospital se convirtiera en una ayuda para la comunidad.

“La innovación y la reinvención de General Hospital proporcionarán servicios críticos de salud conductual junto con oportunidades de vivienda y empleo para los residentes vulnerables de todo el condado de Los Ángeles que se encuentran al borde de la falta de vivienda o que actualmente están sin hogar”, dijo Carrillo.

Las últimas estadísticas a nivel estatal del 2020 demostraron que 162,000 personas están sin hogar en todo el estado de California por noche.

De acuerdo a la Autoridad de Servicios para las Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) más de 69,000 personas se encuentran sin hogar en cualquier noche en el condado de Los Ángeles. Del total aproximadamente 29,000 se identifican como latinos.

Más servicios psiquiátricos

Mientras la financiación para el histórico hospital comienza, por otra parte en el hospital actual de LAC+USC, la junta de supervisores aprobó una moción de la supervisora Solís para avanzar en dos proyectos que proporcionarán 10 camas psiquiátricas permanentes para adolescentes y 24 camas psiquiátricas permanentes para adultos, así como 24 camas médicas quirúrgicas de salud del comportamiento.

Hasta el momento el campus del Centro Médico LAC+USC actualmente no tiene camas para pacientes hospitalizados psiquiátricos agudos para adolescentes o adultos en el campus.

Solís indicó que la aprobación de esta moción mejorará la capacidad del condado para brindar servicios a los pacientes que experimentan trastornos de salud mental agudos.

“El condado de Los Ángeles continúa enfrentando una escasez persistente de camas de salud mental, y eso queda claro cuando alguien visita el Departamento de Emergencias de LAC+USC”, dijo la supervisora Solís.

Agregó que por mucho tiempo los residentes más vulnerables del condado que necesitan ayuda con importantes necesidades de salud mental han tenido que esperar en salas de emergencia abarrotadas o ser enviados a otras instalaciones para recibir la atención necesaria.

“Con esta moción, nos aseguramos de que nuestros residentes que más lo necesitan tengan acceso a una atención continua integral en el campus de LAC+USC”, recalcó la supervisora.

Se espera que los proyectos comiencen a construirse en febrero del 2023. Los fondos vienen de una subvención del Programa de Infraestructura Continua de Salud del Comportamiento (BCHIP) y del departamento de servicios de salud del Condado de Los Ángeles.

Falta de persona de la salud mental

Pese a que los servicios son vitales también el personal lo es. Sin embargo, recientemente se anunció que hay una falta de personal de salud mental en California.

Se proyecta que California tendrá una grave escasez de psiquiatras para 2028. Actualmente 23 de los 58 condados de California tienen menos de un psiquiatra por cada 10,000 residentes. Seis condados no cuentan con ningún psiquiatra, de acuerdo al estudio de Healthforce Center en UC San Francisco.

Adicionalmente, una encuesta reciente que las personas de color, los pobres y las mujeres corren mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental y son las poblaciones más cargadas por los determinantes sociales de la salud.

Según la Junta Médica de California, solo el 4 % de los psiquiatras activos que ejercen en California son latinos y solo el 2 % son negros.

El reporte de Black Women Organized for Political Action (BWOPA) and Hispanas Organized for Political Equality (HOPE), indicó que los sistemas de apoyo y prestación de atención médica y de salud mental actuales no han sido diseñados ni equipados para satisfacer las necesidades de las mujeres negras y latinas.

El informe pide que los proveedores de atención médica y las universidades realicen inversiones clave para aumentar la cantidad de mujeres de color que ingresan a las profesiones de salud mental. También a que los costos de atención médica sean más bajos y para que los grupos comunitarios superen la falta de conocimiento que las mujeres tienen sobre la salud mental.

