Paisanos viajan a México a pasar los días de fiesta con sus seres queridos

Nohemí Lizárraga, su esposo y dos de sus hijos tomaron la carretera el sábado por la noche, desde Los Ángeles para pasar la Navidad y el Año Nuevo al lado de su familia en México.

“Manejamos desde Los Ángeles, cruzamos Sonora y casi todo Sinaloa hasta llegar a El Roble, nuestro pueblo, con mi esposo detrás del volante, sin ningún incidente, y para nuestra sorpresa no había tráfico en el camino. Otros años hemos perdido horas atascados en el tráfico”, dice Nohemí.

Incluso comenta que se sorprendieron al ver la carretera en Sonora en muy buen estado.

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM) informó que en 2022 se estima el ingreso de 1.4 a 2 millones de personas mexicanas provenientes de Estados Unidos.

Nohemí dice que esta Navidad será muy diferente a otras porque su madre de 84 años sufre de angina de pecho, y se encuentra hospitalizada.

“Esperemos que le permitan salir del hospital antes de Noche Buena para tenerla en la casa”.

Con un nudo en la garganta, esta mexicana radicada en Los Ángeles, dice que sin duda tendrán una Navidad triste al ver a su madre enferma, pero al mismo tiempo tiene muchas razones para estar feliz.

“Primero, mi madre, aunque mayor y enferma, está con vida; segundo, gracias a Dios, tenemos papeles y podemos viajar a México; y tercero, gracias también que tenemos un trabajo y podemos financiar el viaje”.

Claro, dice, que no tendrán una Navidad alegre como todos los años, pero están contentos de disfrutar a la mujer que les dio la vida, aún cuando no pasa por su mejor momento.

Carlos Lazaritt, ya no tiene a sus padres con vida, pero viajará a México, el día 30 de diciembre para pasar con sus tíos y primos el inicio del año nuevo.

“Voy a Zapotlán El Grande en Jalisco donde nací, para ver a mis familiares”, dice Carlos, quien desde hace más de tres décadas vive en Los Ángeles.

“Siempre me mueve la nostalgia de la tierra y los recuerdos; y me gusta con este viaje disfrutar del ambiente de fiesta que no se vive aquí; y sobre todo de la verdadera comida mexicana”.

Prudencia y sentido común

La cónsul de turismo del Consulado General de México en Los Ángeles, Jazmín Galván, recomendó a los mexicanos que viven en Estados Unidos y regresan a su país a pasar los días de fiesta a sus ciudades de origen, emplear el mismo sentido común y la prudencia que si viajaran a cualquier otra parte del mundo.

Sin embargo, también dio consejos concretos, empezando por recomendar que revisen el programa Héroes Paisanos de 100 páginas donde le dicen que deben hacer para prepararse para su viaje, antes y durante.

“Con respecto al covid, aunque no se piden vacunas ni pruebas, se recomienda el uso de mascarilla; y que lleven consigo una tarjeta de identificación con foto vigente ya sea una matrícula consular, la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y el pasaporte mexicano”.

Además aconsejó siempre llevar un acta de nacimiento para en caso de extravío de documentos.

Por otra parte, recordó que dentro de la franquicia fiscal, pueden introducir a México hasta $500 en mercancías de regalos sin pagar impuestos.

“Normalmente la franquicia fiscal, les permite llevar hasta $300, pero en este periodo del 30 de noviembre al 31 de diciembre, pueden introducir hasta $500”.

Precisó que en aparatos electrodomésticos pueden llevar hasta por un total de $3,000, y en equipo fotográfico, computadoras y teléfonos hasta $4,000, pero en ambos casos, ya tienen que pagar el 19% en impuestos.

Dijo que es importante que viajen con los recibos del costo de los artículos que lleven a México, de otra manera, el agente aduanal les asignará un costo.

“Así que es mejor demostrar el valor de lo que están comprando y llevando a México”.

Al viajar en carro, es importante que tramiten su permiso de importación temporal.

“Si lo compran en línea, pueden adquirirlo por $47 más IVA en Banjercito; y presencial cuesta $51 más IVA. Es válido por 180 días y hasta por 12 meses para varios cruces. También de acuerdo al modelo del carro, tienen que dejar un depósito de entre $200 a $400 para garantizar que no lo van a dejar en México”.

Con relación a las mascotas, dijo que pueden cruzar hasta tres animales, entre perros y gatos sin pagar ningún cobro. Pero mencionó que al regreso, las autoridades estadounidenses, pueden o no pedirles cartillas de vacunación, comprobante de desparasitación y certificado de salud de sus mascotas.

Y por último, dijo que es importante que recuerden que está prohibido introducir a México, armas, cartuchos y municiones.

Nohemí dijo que al cruzar la frontera, por su propia tranquilidad mental, compraron un seguro para su camioneta por alrededor de $300.

“De hecho un trailer en una gasolinera nos dio un golpe leve, pero el seguro cubrirá la reparación”.