Putin seguirá desarrollando el potencial militar, incluido el nuclear

“Continuaremos manteniendo y mejorando la preparación para el combate de nuestra tríada nuclear” (misiles lanzados desde silos terrestres, desde submarinos en navegación y desde aviones en vuelo), agregó. El mandatario ruso también hizo hincapié en el nuevo misil de crucero hipersónico Zircon, que las tropas rusas podrán empezar a usar a principios de año.

“A principios de enero, la fragata ‘Almirante Gorshkov’ estará equipada con el nuevo misil Zircon, que no tiene equivalente en el mundo”, declaró Putin. El conflicto, iniciado hace 10 meses, es una “tragedia compartida” de la que Rusia no es responsable, según él.

