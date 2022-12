¿Cuál es la mejor Selección de la Concacaf en el Ranking FIFA tras su última actualización?

El Ranking FIFA siempre no ha dicho cual es el mejor equipo del mundo, e incluso cuales son considerado los peores afiliados al ente, es por este motivo que todos están muy al tanto de cada actualización lanzada tras cada cierto tiempo.

En la última actualización, tras finalizar el Mundial de Qatar 2022, podemos ver como es que Brasil aun está en la punta de la clasificación con Argentina, ganador de la última edición de la Copa del Mundo, cerca del pentacampeón.

Pero ahora, concentrándonos en la Concacaf, podemos ver como es que Estados Unidos pasó a la Selección de México y se posicionó como el mejor combinado de la conferencia en el puesto número 13 luego de su clasificación a los octavos de final en el que cayó ante Países Bajos 3-1.

Además, en dicho ranking, podemos ver como es que el USMNT adelantó a grandes equipos como lo son el de Alemania, conjunto que dejó mucho que desear en la última cita mundialista. De forma conjunta, Estados Unidos se posicionó detrás de Suiza y Marruecos.

Otro equipo importante de la Concacaf que bajó de puestos y se alejó fue Canadá, con 12 casillas menos, quien dejó Qatar 2022 sin sumar puntos, anotando dos goles y recibiendo siete tantos en la fase de grupos.

Para finalizar, Costa Rica bajó una casilla y se quedó en la posición 32 del Ranking FIFA, al quedar eliminado de la Copa del Mundo con un resultado penoso ante España (7-0) y una eliminación temprana en el torneo realizado en suelo qatarí Seven teams have risen by more than ten places in the #FIFARanking since December 2021 ⬆



But @EnMaroc are the year's highest climbers! 🇲🇦🙌— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022

